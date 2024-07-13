Путин запретил депутатам и сенаторам выезжать из России без разрешения

Российский диктатор Владимир Путин 13 июля подписал закон, запрещающий российским депутатам и сенаторам выезжать за рубеж без разрешения. Свои поездки они отныне обязаны согласовывать.

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Нарушителей угрожают лишать мандатов. Об этом сообщают российские государственные пропагандистские СМИ.

"Путин подписал закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать выезды за рубеж. Документ опубликован на портале правовых актов. В случае нарушения их могут лишить мандата", – пишет госагентство ТАСС.

Порядок и сроки такого согласования, утверждают пропагандисты, определят советы палат российского парламента. Однако закон вступает в силу со дня подписания.

Примечательно, что упомянутые ограничения вводились в спешке. От момента регистрации законопроекта в Госдуме до подписания уже принятого закона Путиным прошло менее 20 дней.

Так, зарегистрирован законопроект был 25 июня. Уже 4 июля его поддержали в Госдуме, а спустя пять дней, 9 июля – одобрили в комитете Совета Федерации.

Подобную оперативность председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев попытался объяснить "заботой" государства о безопасности депутатов. По его словам, "это решение продиктовано вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за границу", ведь "киевский режим" вынес в отношении ряда депутатов приговоры с длительным сроком лишения свободы.

С другой стороны, утверждает Пискарев, законодатели ратовали за обеспечение безопасности РФ, ведь "все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне".

И границы "заботы" государства-агрессора в скором времени могут расшириться еще больше. По данным того же ТАСС, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о запрете депутатам выезжать за пределы России в течение определенного срока после окончания их полномочий.

Напомним, ранее в ГУР рассказали о панических настроениях в российском обществе. Спустя два с лишним года после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне при упоминании о путинской "СВО" все чаще чувствуют не восторг и эйфорию, а раздражение и угнетение. Одна из причин заключается в том, что с каждым месяцем разница между нарисованной пропагандистами картинкой непрекращающихся "побед" и реальностью становится все более заметной.