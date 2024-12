Путин закрепил свою политику 'денацификации' Украины в стратегическом документе: в ISW объяснили замысел Кремля

Российский диктатор Владимир Путин закрепил свою предполагаемую политику "денацификации" Украины в новом государственном стратегическом документе о противодействии экстремизму. Он продемонстрировал, что продолжает выдвигать те же требования об отстранении правительства в Киеве, которые выдвигал в 2022 году, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Это исходит из подписанной им 28 декабря новой так называемой Стратегии противодействия экстремизму в РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что последнюю итерацию такой стратегии страны-агрессора Путин подписал в 2020 году. А документ 2024 года впервые включает упоминания "русофобии", которую определяет как "недружественное, предвзятое и враждебное" отношение, и "дискриминационные действия" по отношению к российским гражданам, языку и культуре со стороны недружественных России государств.

"Документ 2024 года, в отличие от версии 2020-го, также указывает Украину как основной источник экстремизма и обвиняет ее в распространении неонацистских идей. В них говорится, что России необходимо "ликвидировать" источник экстремистских угроз, исходящих из Украины", – почеркнули аналитики.

Они напомнили, что в феврале 2022 года, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, он заявил, якобы Россия проводит "денацификацию" страны – попытку оправдать устранение законного, демократически избранного правительства Украины. Недавно российский диктатор сделал аналогичные заявления, повторив свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям конца 2021-го и начала 2022 годов.

Упоминания в документе "русофобии" и "дискриминации" в отношении российских граждан, языка и культуры также согласуются с недавним заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мол, предполагаемая "дискриминация" со стороны нынешних украинских властей является "первопричиной" войны России против Украины, которую должны рассмотреть любые будущие переговоры.

"Кремль, вероятно, будет использовать этот новый стратегический документ для оправдания своих призывов к устранению украинского правительства как "антиэкстремистских" мер", – предположили в ISW.

Также сообщается, что кремлевский Стратегический документ включет пункты, которые найдут отклик у российского провоенного ультранационалистического сообщества. Здесь, вероятно, идет речь об усилиях властей РФ по умиротворению и завоеванию благосклонности этой ключевой группы. В частности, в документе утверждается, что мигранты в России осуществляют незаконную деятельность, которая способствует распространению экстремизма в неуказанных федеральных субъектах страны.

Кроме того, документ призывает РФ ужесточить свою миграционную политику, в том числе путем борьбы с "пропагандистскими мероприятиями", которые происходят в местах проживания мигрантов. Еще он призывает скорректировать образовательные программы на Южном Кавказе и в Центральной Азии, чтобы якобы предотвратить распространение русофобии.

"Российское ультранационалистическое сообщество блогеров неоднократно призывало Россию принять более строгую миграционную политику и жаловалось на "русофобию" в бывших советских республиках, таких как Казахстан. Путин же должен обслуживать свой ксенофобский и ультранационалистический электорат – некоторых из самых ярых сторонников войны против Украины – и в то же время уравновешивать потребность России в рабочей силе мигрантов для ее экономики и армии", – объяснили в ISW такие шаги Кремля.