Путин выводит из Сирии две важнейшие базы и теряет контроль над Ближним Востоком. Интервью с Марком Фейгиным

После падения режима Башара Асада в Сирии Кремль будет вынужден выводить из страны все военные базы, включая наиболее ценные, расположенные на берегу Средиземного моря – в Тартусе и Хмеймиме. Эти базы обеспечивали России фактический контроль над всем ближневосточным регионом, они были фактором военной силы и авторитета Кремля. Но плохая новость для российского диктатора Владимира Путина состоит в том, что у него нет договоренностей с силами, пришедшими к власти в Сирии. В любой момент ему могут заявить: сторонники Асада не могут находиться на нашей земле.

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Есть два возможных сценария развития событий – либо "Хайят Тахрир аш-Шам" с союзниками достигнут согласия, либо в стране начнется гражданская война. В первом случае разрешения на присутствие российских военных не будет. Во втором случае никому не будет дела до этих баз, но и гарантий их безопасности тоже не будет. Понимая это, Кремль уже успел вывести из Сирии часть кораблей и самолетов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Уход Путина из Сирии – признак настоящих проблем с удержанием контроля? Могут ли другие "контролируемые" воспользоваться ситуацией? Например, могут ли сделать из этой истории определенные выводы национальные окраины РФ? Возможны ли там какие-то подвижки?

– Сложно сказать, как это связано. В целом, конечно, это вдохновляет, особенно движения на Кавказе, к сопротивлению. Там есть подполье. Но в целом происходящее в Сирии напрямую не может влиять на регионы России. Им нужны проблемы внутри самой России, а не внешние факторы, которые бы этому способствовали. Потому что они автоматически не проецируются.

Да, какие-то теракты, какие-то выступления, какое-то подполье может совершать какие-то диверсии, в том числе военные. Это возможно. Но я бы не сказал, что, увидев то, что произошло в Сирии, в Татарстане, Башкортостане или Бурятии начнется поход.

– На фоне фиаско Путина в Сирии грозит ли падение режиму Лукашенко в Беларуси, где очередные президентские выборы пройдут уже в январе?

– Несмотря на то, что Путин действительно имеет проблемы с контролем, в тех частях мира, где он претендует на такой контроль, все-таки, когда мы говорим о Беларуси, то там контроль гораздо выше в силу объективных причин.

Прямо скажем, присутствие в иноцивилизационном регионе, в Сирии, осложняется многими факторами. Россия не может полностью подчинить себе этот регион. Беларусь же – другое дело. Это фактически оккупированная страна, соседняя страна, где присутствие России намного выше и где цена потери намного выше.

Да, у России есть проблемы и в Африке, кстати, не в последнюю очередь с исчезновением фактора ЧВК "Вагнер", который создал эффективную схему контроля над элитами, над участием в боевых действиях, в подкупе враждующих племенных отрядов. И в Сирии достижения с 2016 года – это были достижения в значительной степени ЧВК "Вагнер" и Пригожина.

Да, Путин утрачивает контроль в Сирии, в некоторых странах Африки, на ХАМАС, на Хезболлу, потому что эти прокси-структуры Ирана и одновременно Москвы разрушаются. На Ближнем Востоке, безусловно, этот процесс с учетом фактора Сирии идет достаточно быстро, потому что это "заразительно". На Москву меньше будут обращать внимания страны Персидского залива, арабские шейхства и королевства. Но все-таки это напрямую не экстраполируется на Беларусь.

Беларусь имеет специфическое положение. Помимо контроля со стороны Москвы все-таки политическое руководство, Лукашенко и его семья, пытается иметь отношения и с Пекином – более мощным хозяином по сравнению с Москвой. Экономика, другие факторы могут интересовать Пекин, но все же политическая и военная часть во многом остаются за Москвой.

Поэтому я не думаю, что так называемые выборы в Беларуси не могут стать триггерным событием, учитывая ситуацию. Военное присутствие России, полный разгром гражданского общества… Рассчитывать, что выборы станут поводом для какого-то выступления, не приходится.

Судьба семьи Лукашенко и его самого зависит от исхода войны в Украине. Если Москва проиграет войну, тогда и у семьи Лукашенко останется мало шансов сохранить власть. Если же все останется как сейчас, то, скорее всего, и ситуация будет статус-кво.

Но в целом я бы сказал, что остается ряд вопросов относительно позиций Москвы на Ближнем Востоке. Не понятно, что будет происходить с Ираном. Он военный союзник Москвы, он поставляет оружие для войны в Украине. Что будет с Юг-Восточной Азией, с Северной Кореей? Возможно, США будут давить на Пекин, чтобы умерить аппетиты Китая в отношении Тайваня или его прокси в лице Северной Кореи, чтобы не допустить разрастания войны путем вовлечения в войну в Украине еще и КНДР.

После прихода Трампа к власти будет как-то решаться вопрос и с Ираном, и с Пекином. И все это будет ослаблять Москву. Ее геополитические возможности будут сокращаться.

– Допускаете ли вы, что с двух военных баз России в Сирии – Тартус и Хмеймим – будут выведены все войска? Что для РФ будет означать такая потеря?

– Это связано с потерей контроля. Военное присутствие давало возможность влиять на ситуацию в регионе Ближнего Востока, поддерживать ХАМАС, взаимодействовать с Хезболлой, поддерживать Иран. Наличие этих баз – это и оружие, и фактор военной силы, и контроль за частью территории Сирии. Все взаимосвязано.

Но я думаю, что базы будут выведены из Сирии. Опасность в том, что внутри Сирии может начаться гражданская война. Если пришедшие к власти сирийские силы "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзники не найдут общего языка, то в условиях гражданской войны у Москвы есть шанс сохранить эти базы, их военный потенциал и присутствие.

Но если новое руководство Сирии четко и ясно заявит, что союзники Асада не могут оставаться в регионе – и пока похоже на это, - то, конечно, все базы будут выведены, тем более, что какая-то часть техники, кораблей, самолетов оттуда уже вывезена из опасения, что все это может попасть в руки повстанцев.

Поэтому, скорее всего, базы будут оттуда съезжать либо оставят минимальный контингент. Опять же, все зависит от того, как они договорятся с новым руководством. Игроков там много. Возможно, они будут пытаться что-то решать через Турцию, где-то напрямую с "Аш-Шам". Но пока я скептически смотрю на перспективу Москвы сохранить эти базы.

Если не произойдет что-то, что уже будет не до баз, если в Сирии начнут воевать между собой. А признаки этого тоже есть. И с курдами там напряжение, и не понятно, как с алавитами договорятся, к которым принадлежало семейство Асадов. На фоне внутренних распрей базы могут остаться как островок России и ее присутствия в бушующем регионе.

К примеру, во время гражданской войны в Ливане оставались какие-то анклавы, где в целом была благополучная жизнь. Российские базы в Тартусе и Хмеймиме могут стать такими островками безопасности, и расчет может делаться именно на это. Потому что потеря этих баз – это реальная потеря опоры в Ближневосточном регионе и статуса Москвы в нем.

Где еще, кроме Сирии, Россия может разместить свои базы? Иран – это отдельная история, они не позволят российским войскам там находиться. В Ираке совершенно другие игроки. Пожалуй, Сирия была единственным местом, где у России были хорошие позиции в военном смысле.

Но пока похоже на то, что базы из Сирии они будут выводить. Даже если они договорятся, даже если скажут, что им нужно время на выход, есть опасение, что, если ты долго будешь там присутствовать, долго вывозить, эти базы могут быть захвачены и перейти в руки какой-то из группировок. Такая опасность есть всегда. Если нет твердой договоренности, в подвешенном состоянии Москва не оставит там свои базы.