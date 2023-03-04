Путин встретился с сыном Кадырова: о чем шла речь

Сын чеченского руководителя Рамзана Кадырова Ахмат прибыл в Москву для встречи с диктатором Кремля Владимиром Путиным. Беседа двух политиков шла в основном о прошлом.

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Об этом сообщили журналисты из пула президента РФ. Путин поведал Кадырову-млалшему о его дедушке Ахмате-Хаджи Кадырове, его подвигах и жизненном пути.

"Президент рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чём мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи", – передают прокремлевские СМИ подробности встречи.

Кадыров-младший занимает пост председателя Совета регионального отделения общественного движения детей и молодежи "Движение первых". Как отмечает пресса, недавно он обручился и готовится к свадьбе – этому моменту Путин торжественно уделил свое внимание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидеру Чечни Рамзану Кадырову присвоили первое звание героя Чечни. Эту награду он сам основал три месяца назад.

Это далеко не первая награда известного своим нарциссизмом Кадырова. В попытке выслужиться перед главарем чеченской клики, парламент в Грозном выдвинул его кандидатуру к званию "отец нации".

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