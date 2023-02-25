Путин цепляется за любой шанс, потому что панически боится гнева разочарованных войной россиян, — экс-начальник ФСБ Москвы

Бывший начальник московского управления ФСБ генерал Евгений Савостьянов заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "в беде", поскольку его войска не смогли добиться каких-либо значительных успехов до годовщины широкомасштабной войны в Украине. В связи с этим он цепляется за любой шанс, потому что панически боится гнева россиян.

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Об этом сообщает Express. В последние месяцы путинская армия неоднократно терпела неудачи на поле боя.

Это осознание привело кремлевского диктатора в "такое психологическое состояние", что он "цепляется за любую возможность победить", добавил бывший глава ФСБ.

"Путин прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все. Он понимает, что этот гнев может выйти наружу, поэтому держит их подальше. Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду", – объяснил он.

Бывший генерал добавил, что российский лидер навлек на себя проблему и "погубил себя" этим актом членовредительства.

По его словам, поскольку война, похоже, застопорилась на границах Донбасса, остается неясным, как она может развиваться в ближайшие несколько месяцев. Путин пытался активизировать свои военные действия последовательными приказами о мобилизации, которые не привели к какому-либо значительному продвижению России.

Сейчас Россия пытается удержать Луганскую и Донецкую области, которые она аннексировала в сентябре прошлого года, чтобы запугать западных союзников. Но эта тактика уже провалилась: США, Великобритания, страны ЕС и союзники по НАТО удвоили свои усилия и оказали дополнительную поддержку Украине.

В первую годовщину войны западные страны и союзники по НАТО также подтвердили свою приверженность оказанию Украине максимально возможной помощи во имя суверенитета и демократии.

Напомним, Владимир Путин не устал от войны в Украине, а лишь оттого, что его некомпетентные военачальники не могут оказать ему ни одной более или менее значимой победы. Те же, со своей стороны, больше озабочены уничтожением друг друга, чем попытками достичь целей "СВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин готовил вторжение в Украину, не посвящая в свои намерения даже ближайшее окружение. Подавляющее большинство чиновников в Кремле узнали о начале полномасштабной войны из телевизионного обращения диктатора утром 24 февраля 2022 года.