Путин в Архангельской области поиграл с шишками: журналистов, желавших рассказать о "действии", уже допросили. Фото, видео
Российский диктатор Владимир Путин в рамках рабочей поездке по регионам заехал на Устьянский лесоперерабатывающий завод в Архангельской области. Так, пока Украину сотрясали массированные обстрелы оккупантов, их фюрер перебирал сосновые шишки.
Эпичные кадры путинского визита на предприятие опубликовали российские СМИ. Интересно, что перед визитом кремлевского лидера в Архангельск туда прибыли журналисты, однако были задержаны силовиками и отправлены на допрос (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Корреспонденты приехали на такси к лесопромышленному предприятию УЛК, куда должен был прибыть президент. К ним сразу подошли люди в форме и сказали, что ими "должны заняться", – передают источники.
В то же время Путин на фоне промышленных мощностей под Архангельском, по мнению пользователей социальных сетей, выглядел неуклюже, нелепо и комично. Неудивительно, ведь вчерашний стратег и геополитик, грозивший Западу ядерным оружием, теперь лишь изредка выбирается из бункера, чтобы потрогать шишки.
Напомним, еще раньше сеть в очередной раз насмешили ботинки Путина, которыми он пытается скрыть свой главный комплекс – маленький рост.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путина в заграничных поездках сопровождает специальный охранник, который в туалетах собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит обратно в РФ. В связи с этим в сети стали распространять архивный снимок, на котором будущий диктатор держит в руках кейс-дипломат. "Теперь этот кадр заиграл новыми красками", – пишут интернет-пользователи.
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