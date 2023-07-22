'Путин уже готовит внутреннюю армию': в ОП сказали, что революция в России неизбежна

В Офисе президента Украины считают, что хаос на территории страны-агрессора России будет только расти, революция там неизбежна. Российский диктатор Владимир Путин уже готовит для этого новую армию для внутреннего использования.

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Однако и она повернет оружие в сторону Кремля. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 21 июля. Он напомнил, что революционные процессы в РФ уже начались.

Новый мятеж произойдет даже после военного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мятеж вагнеровцев потерпел неудачу, потому что Пригожин — слишком мелкий человек и не хотел забирать себе власть, считает Подоляк.

"В настоящее время не сформировалась группа политическая, которая бы хотела перехватить власть и стать вместо Путина", — отметил представитель ОП.

По мнению Подоляка, в России будут появляться небольшие группы, которые "будут что-то забирать себе". Именно этим и будет характеризоваться революционный процесс в стране-агрессоре.

Путин хочет создать новую армию для внутреннего использования из Росгвардии. Эта армия получает не только тяжелое вооружение, но и спецназ в подчинение. Однако даже Росгвардия встанет против Путина, так как в РФ любят "сильного царя".

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, который не принимает решения, убегает. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – считает Подоляк.

Он заявил, что в США все еще думают, что могут остановить революционные процессы в РФ, но сделать это невозможно.

Накануне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что конфликт между группировками главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу не исчез. Не исключено, что внутри России идет подготовка к новому бунту.

Когда у него спросили, есть ли у нашей разведки данные о том, готовится ли в РФ возможный новый мятеж, похожий на тот, который осуществили "вагнеровцы" в июне, Юсов сказал: "Есть. Данные есть".

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Путин принял решение о ликвидации частной военной компании "Вагнер". ЧВК как таковой не существовало официально в РФ, поэтому компания ликвидирована как неофициальное вооруженное формирование.