"Конфликт Пригожин – Шойгу не исчез": в ГУР высказались о возможности нового мятежа в РФ

Конфликт между группировками главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу не исчез. Не исключено, что внутри России идет подготовка к новому бунту.

Видео дня

Об этом 21 июля в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Когда у него спросили, есть ли у нашей разведки данные о том, готовится ли в РФ возможный новый мятеж, похожий на тот, который осуществили "вагнеровцы" в июне, Юсов сказал: "Есть. Данные есть".

В ГУР считают, что делиться деталями по этому поводу не стоит, чтобы "не облегчать работу ФСБ РФ".

При этом в ведомстве не исключают, что Пригожин может вернуться во внутренне-политические процессы страны-агрессора.

"А почему нет? Он в нем [политическом процессе] активно пребывает. Конфликт по линии Пригожин – Шойгу не исчез. Как и не исчезло большинство вопросов, которые озвучивались в ходе т.н. марша справедливости. Мятеж не победили, его "заговорили" или "зарешали". И сделал это даже не Путин, а Лукашенко и другие люди, фамилии которых даже не назвали", – цитирует Юсова "Интерфакс-Украина".

Представитель разведки указал на то, что критика Кремля продолжает звучать внутри российской оккупационной армии. Некоторые такие спикеры уже "расплатились отстранением".

"Процессы идут, и это процессы, о которых говорит уже не только Украина, но и представители западных спецслужб и западные аналитики. Путинский режим действительно дает трещины", – уверен Юсов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В России утром 21 июля задержали бывшего так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который отличился жесткими высказываниями в адрес Путина. Предварительно, против преступника возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм).

– Перед этим в СМИ заявили, что против 74-летнего отставного полковника Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ранее ГРУ) Владимира Квачкова идет расследование по административной статье за "дискредитацию" российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!