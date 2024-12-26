Путин цинично заявил, что стремится завершить 'конфликт в Украине' в 2025 году. Видео

Российский диктатор Владимир Путин ответил на вопрос пропагандистов о возможности окончания в 2025 году развязанной против Украины войны. В частности, он заявил, что "стремится" ее завершить, но все равно собирается "достичь своих целей".

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Об этом он сказал во время брифинга по итогам собрания "высшего евразийского экономического совета". Одновременно вместе с "стремлением" завершить войну главарь Кремля вновь пригрозил ударами ракетами "Орешник".

"У нас в народе говорят: "вашими бы устами и мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта в Украине", – сказал Путин. Кто именно эти "мы", он не объяснил.

Также Путин пригрозил применением "Орешника", намекнув, что пока в таких ударах нет необходимости".

"Если будет необходимо применить более мощное оружие средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим. "Орешник" у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять. Это мощное оружие предназначено для определенных задач. Мы действуем системно", – сказал он.

Отдельно российский диктатор отметил, что премьер Словакии Роберт Фицо во время последнего визита в Москву "в первую очередь и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении" – по определению Путина, словак "топил за мир".

Несмотря на множество откровенных угроз в сторону украинцев и неконкретизированных западных стран, которые помогают Украине, российский диктатор сказал, что он верит в бога.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин инициирует встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Положение российской экономики, переведенной на военные рельсы, крайне непростое, а успехи оккупационной армии на украинском фронте очень иллюзорны, так что диктатору РФ необходимо быстрее решить вопрос этой захватнической войны.

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