Путин постоянно позиционирует себя, как “отца” возрожденной российской нации, который вынужден бороться с “ужасным”, “лицемерным” и “морально загнивающим Западом”. Он трусит “ящик Пандоры”, но пока открыть его не решается. Пытаясь инстинктивно высчитать время, когда он сможет беспрепятственно его открыть и ему за это ничего не будет.

Можно сколько угодно вести с российским диктатором мирные переговоры, но при этом нужно понимать, что он в упор не видит существования Украины в качестве независимого государства.

Сын тоталитарного СССР Путин, якобы защищая “интересы России в Украине”, делает все для того, чтобы уничтожить Украинское государство. И из этого необходимо исходить политическим элитам, если там еще кто-то хочет “увидеть мир” в глазах российского деспота. Путин готов принять от Украины только капитуляцию.

Россия постоянно выискивает у Украины наиболее уязвимые места. И в Москве искренне убеждены в том, что любые меры возмездия после возможного очередного нападения Российской Федерации будут громкими, но неэффективными.

Поскольку западные ведущие политики уже неоднократно очерчивали “красные линии” для Кремля, а после того, как Москва их нарушала, в очередной раз отодвигали их.

Путин усиленно маневрирует, но больше всего, на что он сегодня готов согласиться в отношении Украины, это на фрагментацию украинских земель и “перестройку” ее государственности.

В его воображении это может быть специфическое территориальное образование, нечто вроде “Большой Боснии”. Когда Украина становится федерацией, а каждая ее часть будет иметь свои геополитические, культурные и экономические приоритеты.

При этом, хотя якобы формально территориальная целостность государства сохранится, но Восточная Украина получит статус очень похожий на статус Республики Серпска в Боснии. В таком случае о вступлении в НАТО и Европейский союз вообще речи идти не может.

Вынашивая такие коварные планы, Путин до сих пор считает Украину колонией России. В этом и заключается самая большая проблема в российско-украинских отношениях. После 337 лет оккупации и колонизации украинских земель и жестокого уничтожения десятков миллионов украинцев, Москва никак не способна геополитически успокоиться.

Уничтожение Украины стало главной национальной идеей для граждан Российской Федерации. Но России нечего предложить Украине кроме рабства под ложными лозунгами общности “двух братских народов”. Эта экспансионистская программа Путина глубоко укоренена в подсознание большинства россиян.

Путин пытается двигаться в этом направлении небольшими шагами, чтобы проверить решимость коллективного Запада помогать Украине отстаивать свою независимость во время российской агрессии.

Если он увидит, что США и объединенная Европа проявляют нерешительность, а международное сообщество действует неуверенно и неоправданно толерантно к захватчику, то именно это может подтолкнуть Кремль к очередному вторжению в Украину.

Москву совершенно не волнует то, что в сказки о “гражданской войне” в Украине никто кроме нее не верит, однако наследие имперского прошлого не позволяет ей высвободиться от своего шовинистического видения будущего соседнего государства.

Путин до сих пор верит, что Киеву не удастся полностью сойти с имперской российской орбиты. Факторами такой упрямой уверенности является наличие российской церкви на территории Украины, значительное распространение русского языка в восточных и южных областях нашей страны, не вычищена до сих пор агентурная сеть России, а также пророссийские партии и политики, колаборантские настроения определенной части населения, которое травмированное российской пропагандой.

Украине навязывается имперский нарратив, который, к сожалению, поддерживают те украинцы, которые придерживаются идеалов общего православного “славянского мира”, руководимого Россией.

В противостоянии Кремлю украинцы вынуждены отстаивать не только свою независимость, но и историческое наследие древней Руси, к которому Москва не имеет никакого отношения, свою ментальную близость к странам Европы, определение фигуры гетмана Украины Ивана Мазепы, как героя Украины, признание Голодомора как геноцида против украинского народа, и вклад украинцев в победу во Второй мировой войне.

Москва хочет, чтобы Украина добровольно приняла все ее исторические мифы, как “единственно правильную” трактовку украинской истории. В своем стремлении доминирования над Украиной Россия постоянно использует все доступные ей средства для того, чтобы изменить геополитическую и культурную ориентацию Украинского государства. Имеющею решающее значение не только для будущего украинского народа, но и для будущего развития постсоветского пространства и стран Восточной Европы.

В Кремле ожидали, что после развала СССР образование СНГ будет преемником Советского Союза, и Украина станет независимым государством лишь формально. Оставаясь в том же статусе, который имела УССР. Но когда в Москве увидели, что Украина смогла использовать время своего пребывания в этом Содружества Независимых Государств для того, чтобы максимально освободиться из-под влияний России, они не были готовы и не желали признавать Украину равноправным государством, а украинцев отдельной нацией

Что лишь еще больше осложнило взаимоотношения Российской Федерации с Украиной, которые и так, с самого начала восстановления украинской независимости, были достаточно сложными. Совершенно очевидно, что все “претензии” РФ к Украине коренятся в имперском прошлом России. Поэтому независимое Украинское национальное государство рассматривается Москвой как нечто временное, искусственное, что скоро воссоединится с Россией.

Однако, если большинство своих целей в Украине РФ не удалось достичь, то за более чем семь лет российско-украинской войны украинцев эта война очень истощила. Хотя России не удалось втянуть Украину в свою стратегическую орбиту, но это отнюдь не уменьшило желание Кремля доминировать над украинцами.

Начиная с весны 2014 года Москва проводит в Украине операцию по освобождению нашей страны от украинцев. По-другому все, что делает Кремль просто назвать нельзя. Начав войну с Украиной, Россия отказалась от международного права, самовольно заменив его на право более сильного.

Российская Федерация стала государством-террористом, которое ведет террористическую войну с Украиной. Но парадоксальность этой войны заключается в том, что когда в какой-то стране Европы террористы убивают нескольких людей, то об этом с большим сочувствием и возмущением пишет вся мировая пресса.

Однако когда сейчас на Донбассе российские террористы почти ежедневно убивают украинцев, которые защищают от московских захватчиков свою землю, то мировые масс-медиа обходят это стороной. И это не только применение двойных стандартов. К сожалению, в мире уже привыкли к этой трагедии в Украине, и начали считать ее чуть ли не обыденным делом.

Хотя на Западе уже понемногу стали осознавать, что Москва добровольно не откажется от своих имперских претензий в отношении Украины, но этого понимания явно мало. Украинскому государству трудно самостоятельно отбиться от террористического российского монстра.

Путин, продуцируя неоколониализм в отношении Украины, стремится отвлечь внимание россиян от фатального положения дел в самой России, экономическая ситуация в которой с каждым днем ухудшается. И жаль, что российские военные, по прихоти тирана, согласились выполнять такую подлую роль в отношении соседней страны, вместо того, чтобы служить своему государству.

Своей реваншистской политикой Москва провоцирует ситуацию, когда она может полностью оказаться в международной изоляции. Рассчитывать на поддержку со стороны Китая Кремлю не приходится, поскольку в Пекине имеют в отношении России совсем другие планы, и уже готовы во время распада “Путинской империи” отхватить для себя российские территории на Дальнем Востоке и в Сибири.

То, что Путин “геополитически блефует” понимают все, и только он и его подельники думают, что им удастся силой навязать миру свои правила игры.

На международной арене он ведет себя так же, как и в Украине. Пытаясь запугать Запад ядерным оружием, если тот не отступится от Украины, которую в Кремле уже посчитали своей жертвой. Путин хочет доминировать на мировой арене, и в этом смысле он видит уничтожение украинской государственности, как ключ к этому доминированию.

А поскольку “кремлевские старцы” находятся в своей иллюзорной виртуальной реальности, то, по их мнению, международный порядок находится в фазе перехода от однополярного мира к многополярному, где Российской Федерации отведена ключевая роль.

Согласованные после Второй мировой войны нормы Москва для себя уже отменила, и там считают, что РФ лучше подготовлена к этому “новому миру”. Поскольку она имеет опыт создания “управляемого хаоса”, неопределенности и зон слабой или отсутствующей государственности, которые она систематически создает благодаря своей политике “контролируемой дестабилизации”, что уже в полной мере продемонстрировала на Донбассе.

Путин хочет, чтобы Россию признали, как влиятельного глобального игрока, формирующего мировой порядок дня. Поэтому экспансионистскую повестку дня он планирует переносить на все возможные сферы.

И хотя трудно предсказать, что же в действительности происходит в голове Путина, но понятно одно, он стремится оставить свой очень “весомый след” в истории. Эту программу он изо всех сил старается воплощать в жизнь.

Русский деспот хочет, чтобы его запомнили как политическую фигуру, в который бы органично объединялись черты Ивана Грозного, царя Петра І и Сталина.

Но очевидно, что Путин выбрал для себя проигрышную модель геополитического поведения. На Западе уже готовы к его “сюрпризам”, и самым большим сюрпризом для пожизненного президента России может стать то, что его никто не боится.

И хотя ему удалось нарушить баланс мирового порядка, это не поможет Путину, как и не помогло его коммунистическим предшественникам, выиграть противостояние с западной цивилизацией.

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