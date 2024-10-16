Путин столкнулся с дилеммой: в ISW объяснили, что стоит за партнерством России и КНДР

Кремль использует заключенное в июне этого года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, чтобы оттянуть объявление мобилизации в России. В частности, военнослужащих из КНДР начали направлять в приграничные районы Курской и Брянской областей.

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Из не менее 3 тысяч граждан Северной Кореи российское командование формирует отдельный "батальон" в составе 11 воздушно-десантной бригады войск РФ – и уже известно о бегстве около 20 корейцев с позиций. Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщения украинских СМИ со ссылкой на военную разведку о том, что российская 11 воздушно-десантная бригада формирует подразделение численностью 3 тыс. человек из граждан Северной Кореи. Оно определено как "батальон", несмотря на то, что такая численность значительно превышает батальонную.

Украинские разведчики считают, что вновь созданное подразделение с высокой вероятностью россияне планируют бросить на Курщину. Также разведка отмечает, чтодо 18 северокорейских солдат уже сбежали со своих позиций в Брянской и Курской областях – еще до того, как их подразделение приняло участие в боевых действиях.

"ISW не может независимо подтвердить правдивость этих сообщений, но российские чиновники, в частности, не опровергли их 15 октября", – отметили аналитики.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне этого года. 14 октября российский диктатор Владимир Путин подал его в российскую Госдуму для ратификации 14 октября. А спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам заявил, что упомянутое соглашение является "однозначным" в части относительно "взаимной обороны и сотрудничества в сфере безопасности".

Аналитики считают, что именно положение о "взаимной обороне" Кремль использует для юридического обоснования вовлечения северокорейских солдат в зону боевых действий Курской области.

Кроме того, некоторые источники сообщали о присутствии небольшого контингента военных из КНДР на оккупированной части Донетчины.

Впрочем, это соглашение было нужно Путину не только для юридического обоснования. Привлечение северокорейских солдат к войне против Украины подтверждает, что российский диктатор оттягивает момент, когда вынужден будет объявить о частичной или всеобщей мобилизации – и ищет альтернативные пути для восполнения потерь в живой силе.

"ISW подробно сообщал о том, что Путин продолжает полагаться на криптомобилизацию и формирование новых добровольческих формирований во избежание внутренних последствий проведения общей мобилизации или еще одной волны частичной мобилизации", – отметили в ISW.

А после начала операции Украины в Курской области дилемма о том, как закрывать возросшую потребность в живой силе из-за открытия совершенно нового фронта уже на территории РФ, для Путина стала особенно острой.

И реакция диктатора на начало операции Сил обороны на Курщине стала продолжением предыдущей политики по формированию российских войск, которой он придерживался с самого начала полномасштабной агрессии Украины. Путин так и не решился объявить мобилизацию, чтобы освободить перешедшую под контроль ВСУ часть Курской области. Вместо этого российское командование взялось за создание подразделений территориальной обороны, переброску войск с менее приоритетных направлений фронта в Украине и использование срочников.

"Использование северокорейского персонала в соответствии с положением о взаимной обороне российско-северокорейского соглашения является частью тех самых широких усилий. Путин, похоже, скорее готов принять северокорейский персонал в российскую армию и прибегнуть к другим нерегулярным усилиям формирования сил, чем призвать к более широкой мобилизации для настоящего разрешения боевой ситуации на театре военных действий", – пришли к выводу аналитики.

Напомним, накануне источники в украинской разведке сообщили, что первая партия военных из КНДР сбежала с позиций в 7 км от границы Украины. Мотивы бегства точно неизвестны, но россияне усиленно ищут дезертиров – и пытаются скрыть факт от высшего командования.

В то же время, несколько ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Такие перспективы встревожили США. В Госдепе заявили об озабоченности информацией о привлечении военных КНДР на стороне России. Американцы еще ждут подтверждения о присутствии корейцев в рядах войск РФ, однако Мэтью Миллер, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства, уже заявил: если это правда, то это "новый уровень отчаяния" со стороны РФ.