Путин срочно приехал в Кремль ночью: российские СМИ подняли панику. Видео

В российской Москве прохожие на улицах неожиданно увидели направлявшийся в Кремль правительственный кортеж. Никакой официальной информации по этому поводу нет, однако несколько очевидцев утверждают, что в кортеже есть лимузин российского диктатора Владимира Путина.

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Соответственно, роспропагандисты сообщают, что диктатор "срочно приехал в Кремль из Подмосковья". Его кортеж на въезде в российскую столицу увидели в 22:29 (по киевскому времени).

Интересно, что это происходит на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о желании немедленно встретиться с Путиным.

В частности, Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним.

"Я не знаю, заставят ли санкции сесть Россию за стол переговоров с Украиной, но какое-то соглашение необходимо", – цитируют американские масс-медиа последнее по времени заявление Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле уже ответили на обращение президента США в Москву с призывом пойти на переговоры по войне в Украине. В частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил о "готовности" РФ к "равноправному и уважительному диалогу" с Соединенными Штатами, который "имел место" во время первого срока Трампа.

Еще 22 января новый лидер Соединенных Штатов обратился к Путину с призывом "заключить соглашение". Он отметил плачевное состояние российской экономики, предупредив, что дальше будет только хуже.

"Если мы не заключим "соглашение", причем в ближайшее время у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам", – предупредил Трамп.

Таким образом, Трамп поставил Владимира Путина в затруднительное положение, выдвинув ему ультиматум. Главарь Кремля не ожидал такого развития событий. Европейский Союз должен поддержать требования и угрожать Москве дополнительными санкциями, считают в ЕС.

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