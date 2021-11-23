Путин собрался защищать аватары россиян в метавселенных. Гундяев назвал Россию лидером свободного мира. Директор ФСИН Калашников собирается посылать заключенных на освоение Арктики. Сурков от имени и по поручению Гегеля и Гёделя пояснил, что Россия будет вечно расширяться и гадить соседям по планете.

Сначала две исторические рифмы.

В этот день 380 лет назад, 22 ноября 1641 года английский парламент принял "Великую ремонстрацию" — перечень злоупотреблений короля Англии Карла I Стюарта. "Великая ремонстрация" требовала обеспечить защиту частной собственности от притязаний короны, свободу торговли и предпринимательства, прекращение финансового произвола, ставила ответственности королевских чиновников под контроль парламента. Король начал гражданскую войну, проиграл и был казнен.

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А еще в этот день 17 лет назад, 22 ноября 2004 года в Украине началась "Оранжевая революция". После того, как 21 ноября 2004 года ЦИК Украины, несмотря на фильсификации объявила Януковича победителем президентской гонки. Повторное голосование зафиксировало победу Ющенко с отрывом в 8 %.

Вот так в этот день в разных странах разные народы разными методами отстаивали свою свободу и боролись за свои права…

Вернемся в наше время. Вчера умерла Мариэтта Омаровна Чудакова, выдающийся филолог, писатель, гуманист и самоотверженный просветитель. Светлая память…

Складывается ощущение, что с уходом каждой крупной личности мы все, те, кто остался в целом становимся мельче. Как социолог понимаю, что это ненаучное утверждение, но лента новостей подтверждает этот вывод. Вот масштаб некоторых публичных фигур.

Путин

Президент РФ зачем-то решил выступить на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных. Поступок сам по себе странный, поскольку сей персонаж интернетом не пользуется, а на просьбу школьника подписаться на его ютуб-канал растерянно спрашивает, где и что ему надо подписать. Выступая перед специалистами Путин поразил их намерением "защищать аватары россиян внутри метавселенных". Поскольку Путин вознамерился править Россией до середины 21 столетия, то с учетом стремительных темпов изменений в мире и полной неспособности российского диктатора к восприятию нового можно предвидеть, что вскоре он просто перестанет понимать русскую речь на которой говорят его 20-30 летние подданные.

Гундяев

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля поздравил патриарха Кирилла с 75-летием и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной награды Российской Федерации. Патриарх Кирилл, он же – Владимир Гундяев, он же – агент КГБ по кличке "Михайлов", воодушевленный путинским подарком назвал Россию "лидером свободного мира". По убеждению Гундяева "в России нет острых тем, вокруг которых разворачивались бы глубинные противоречия и поэтому Россия сегодня — действительно лидер свободного мира". "Война – это мир". "Свобода – это рабство". Агент КГБ Михайлов усилиями своих кураторов занявший патриарший престол называет путинскую Россию "лидером свободного мира". Где- то в Британии под бурым камнем, что лежит сельском кладбище близ г. Абингдон, в графстве Оксфордшир тревожно заворочался Джордж Оруэлл…

Директор ФСИН Калашников

Этот чиновник выступил с инициативой касающейся коренной реформы своего ведомства. Те, кто думает, что директор ФСИН Калашников устыдился созданного с его участием пыточного конвейера и решил его искоренить, глубоко заблуждается. Он предложил использовать труд заключенных на стройках в Арктике. Создание Арктического ГУЛАГа – это с одной стороны полное безумие, поскольку инфраструктура этого мероприятия будет стоить дороже предполагаемого эффекта, а с другой стороны – соблазн увеличить число зеков под "перспективный" проект…

Владислав Сурков

Выпавший из обоймы чиновник очень хочет вернуться и пытается всячески обратить не себя внимание. Пытаясь угадать невысказанные мысли того единственного человека, который может одним движением пальца вернуть ему власть, Сурков написал текст под названием: "Куда делся хаос? Распаковка стабильности".

В данном произведении Сурков использовал, видимо, все слова и имена, которые он когда-то слышал и которые ему показались такими же "богатыми" каким культурной девушке мадмуазель Собак казалось слово "гомосексуализм".

Смысл статьи – в трех абзацах:

- Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика.

- Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала.

- Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории.

В переводе на человеческий язык это значит, что Россия в грёзах Суркова будет постоянно тырить чужие территории, а главной статьей ее экспорта станет хаос, то есть всякие гадости и дерьмо, которые она станет постоянно подбрасывать под двери соседям. А если повезет, то и внутрь их жилплощади.

Но поскольку сказать все это по-человечески может каждый дурак, а Сурков, конечно, дурак, но уж точно не каждый, поэтому он натащил в текст кучу словесного мусора. Сослался на то, что всю эту чушь ему велели сказать Гегель и Гёдель. Единственной мыслимой причиной появления этих имен в связке является их созвучие. С таким же успехом Сурков мог бы продолжить этот ряд Гоголем, Бабелем и Бебелем. Припудрив весь этот бред ссылками на второй закон термодинамики, Сурков отправил приготовленное им блюдо в печать, надеясь, что оно дойдет до главного и единственного потребителя…

Обычно, когда говорят об измельчании, используют оборот: "до мышей". Понятно, что речь идет о размерах, но всякий раз за мышей обидно, поскольку зверь этот обладает массой достоинств, включая высокую обучаемость, здравомыслие и веселый неунывающий нрав. Российская политическая элита ничем подобным не отличаясь больше похожа на кого-то из простейших, вроде инфузории, способной лишь к самым примитивным реакциям на внешние раздражители: мелкие объекты – поглощать, от крупных пытаться убежать.

России всегда предлагали в качестве идеологии всякую гадость. Но если раньше эту гадость хотя бы талантливо упаковывали – взять хотя бы старца Филофея, графа Уварова, обер-прокурора Синода Победоносцева, да хоть того же Ленина, - то сейчас на роль идеолога набивается Сурков с кучей невнятного словесного мусора. Даже как-то неловко за империю, которая накануне окончательного распада впала в такое ничтожество…