Путин собирал совбез, чтобы обсудить войну против Украины: с докладом выступал Шойгу

Кремлевский диктатор Владимир Путин собрал заседание совета безопасности страны-агрессора, чтобы обсудить преступную "спецоперацию" против Украины. Это произошло утром 20 января – перед встречей государств-союзников Киева на немецкой авиабазе "Рамштайн".

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О состоявшемся заседании прессе сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что свой доклад о войне против Украины главе Кремля представил российский министр обороны Сергей Шойгу.

"В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе "специальной военной операции"... Шойгу информировал участников о посещении штаба "операции" в начале недели", – сказал пресс-секретарь Путина.

Также заявляется, что на повестке были "актуальные социально-экономические вопросы", а президент РФ рассказал участникам о своих международных переговорах.

Песков также добавил: мол, независимо от результатов "Рамштайна", Россия не изменит план достижения своих целей в "спецоперации". Западные страны, утверждает представитель Кремля, "привержены драматическому заблуждению" о возможности Сил обороны иметь успех в войне.

Кто присутствовал на заседании совбеза под руководством Путина:

– председатель госдумы Вячеслав Володин;

– секретарь совбеза Николай Патрушев;

– зампред совбеза Дмитрий Медведев;

– глава администрации Кремля Антон Вайно;

– спикер совета федерации Валентина Матвиенко;

– министр внутренних дел Владимир Колокольцев;

– глава МИД Сергей Лавров;

– министр обороны Сергей Шойгу;

– директор ФСБ Александр Бортников;

– глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин;

– спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как писал OBOZREVATEL:

– На днях в российских соцсетях начали публиковать фото и видео комплексов ПВО близ Москвы и в центре города. "Панцири" россияне поставили даже на крыши административных зданий, в частности, министерства обороны РФ.

– Также ПВО заметили всего в 10 км от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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