Путин снова переоценил возможности: в ISW проанализировали планы Кремля на войну против Украины и указали на проблему войск РФ

Глава РФ Владимир Путин приказал российским военным преступникам захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года, что подтверждает оценку наиболее вероятного плана действий для наступления оккупантов на востоке. При этом диктатор снова переоценил возможности своих вооруженных сил.

В стране-агрессоре все так же пытаются представить войну против Украины как "экзистенциальную угрозу" для российской аудитории, чтобы создать информусловия для затяжных боев и усилить внутреннюю поддержку их продолжения, но они не приводят к желаемому эффекту мотивации россиян к участию в войне. На это указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ранее представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что кремлевский лидер приказал российским военным захватить весь Донбасс к марту 2023 года. По его словам, силы РФ передислоцируют дополнительные ударные группы, части, вооружение и технику в неуказанные районы востока, вероятно, к Луганщине.

На временно захваченной территории области оккупанты заблокировали сотовый интернет, вероятно, в рамках намерений по усилению оперативной безопасности для сокрытия новой дислокации российских войск в регион. Единственный оператор мобильной связи в Луганской области сообщил, что с 11 февраля приостанавливает покрытие мобильного интернета "по приказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ". Хотя украинский Центр сопротивления отметил, что российские чиновники уже отключили мобильный интернет на Луганщине по состоянию на 2 февраля.

Украинцы использовали мобильные телефоны для сбора информации о российских войсках на оккупированной территории и отправки данных о целях военным Сил обороны. Поэтому аналитики предполагают, что захватчики извлекают уроки из своих предыдущих ошибок в обеспечении безопасности и адаптируются для защиты сосредоточения своих сил в Луганской области в преддверии крупного наступления, о котором все чаще предупреждают украинские официальные лица.

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что Путин вновь переоценил возможности ВС РФ. Специалисты с ISW не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 кв. км неоккупированной Донецкой области (более 42% общей площади региона) до марта текущего года, как приказал диктатор.

"Ранее мы подсчитали, что крупное российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие. Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для ВСУ, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", – отметили в ISW.

Хотя ныне российские официальные лица продолжают попытки представить войну в Украине как угрозу для всех россиян, их усилия не приводят к желаемому эффекту мотивации граждан к участию в боях.

К примеру Госслужбы РФ объявили, что со 2 февраля в стране приостанавливается прием заявлений на новые заграничные паспорта.

"Увеличение количества заявлений на получение паспорта указывает на то, что усилия по социальной подготовке, направленные на проведение "СВО" в России и оживить патриотический пыл, не дают желаемого эффекта. Кремлю не нужно заглядывать дальше паспортной статистики, чтобы выяснить отношение населения к желанию вести путинскую войну", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Россия не настроена на серьезные переговоры по окончании войны в Украине. По его словам, следующие шесть месяцев войны будут критическими.

