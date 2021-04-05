Путин разрешил себе занимать пост президента еще два срока. Документ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему еще два срока занимать должность главы государства.

Соответствующий документ обнародован 5 апреля на портале правовой информации РФ (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Закон запрещает занимать должность президента более двух раз. Согласно новому документу, президентские сроки людей, избранных до 2020 года, теперь не учитываются. Таким образом, и Путин, и Дмитрий Медведев могут баллотироваться на пост главы государства еще по два раза.

Отметим, что норма об обнулении сроков была частью поправок к Конституции, которые приняли после референдума в 2020 году.

Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года. Затем переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах, а перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект, позволяющий Путину снова баллотироваться на пост президента, Госдума России приняла 24 марта.

За несколько дней до этого российский лидер подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президентов. Согласно документу, теперь Путина нельзя привлечь к ответственности, допросить или обыскать за абсолютно любые деяния, даже совершенные вне срока президентских полномочий.