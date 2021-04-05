Путін дозволив собі обіймати посаду президента ще два терміни. Документ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому ще два терміни обіймати посаду глави держави.

Відповідний документ оприлюднили 5 квітня на порталі правової інформації РФ (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Закон забороняє обіймати посаду президента більше ніж два рази. Згідно з новим документом, президентські терміни людей, обраних до 2020 року, тепер не враховуються. Таким чином, і Путін, і Дмитро Медведєв можуть балотуватися на посаду глави держави ще по два рази.

Зазначимо, що норма про обнулення термінів була частиною поправок до конституції, які ухвалили після референдуму в 2020 році.

Вперше Путін був обраний президентом Росії 26 березня 2000 року. Потім переобирався на пост глави держави в 2004, 2012 і 2018 роках, а перед виборами 2012 року термін президентських повноважень було збільшено з чотирьох до шести років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт, що дозволяє Путіну знову балотуватися на посаду президента, Держдума Росії ухвалила 24 березня.

За кілька днів до цього російський лідер підписав закон про розширення гарантій недоторканності експрезидентів. Згідно з документом, тепер Путіна не можна притягнути до відповідальності, допитати або обшукати за будь-які дії, навіть вчинені поза терміном президентських повноважень.