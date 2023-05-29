Путин разрешил принудительную депортацию людей с оккупированных территорий Украины и проведение там 'выборов'. Документ

Российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения к закону "О военном положении". Они предусматривают возможность депортации людей с территорий, где введен соответствующий статус, а также проведение выборов.

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Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации РФ. Утвержденные Путиным изменения позволяют "принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

Также на указанных территориях возможно проведение референдумов и выборов в органы государственной власти, а также органы местного самоуправления "по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти".

Напомним: ранее Путин также подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году находящихся в запасе военнообязанных. Резервистов призывают на собрание в ВС РФ, росгвардию, органы госохраны и ФСБ.

"Правительства РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мер, связанных с призывом находящихся в запасе граждан РФ для прохождения военных сборов и с проведением этого собрания", – говорится в указе российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин в очередной раз опозорился маразматическим заявлением о нашей стране. Он заявил, что в УССР Украины не существовало, и стал посмешищем в сети.

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