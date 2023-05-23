Путин выдал, что до УССР Украины не существовало: в сети посмеялись и посоветовали учить историю

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз опозорился маразматическим заявлением о нашей стране. Он заявил, что до УССР Украины не существовало, и стал посмешищем сети.

Видео дня

Видео с "историком" Путиным в главной роли обнародовали российские СМИ. На второстепенную роль агрессор взял себе еще одного "ученого" – главу конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

Как сообщают кремлевские пропагандисты, Путин провел рабочее совещание с Зорькиным. Последний принес диктатору карту неизвестного происхождения, на которой вместо Украины есть "край Речи Посполитой" и "край Казакии". Он оговорился "по Фрейду", отметив, что карту составили "свои французы".

Как видно из кадров, Путину очень понравился такой документ он даже подскакивал, так хотел в него заглянуть. Диктатор, разглядев "карту", довольно отметил, что это же "советская власть создала советскую Украину", а до того, мол, "никакой Украины не существовало в истории человечества".

Видео вызвало шквал шуток и иронии по поводу нелепых попыток Путина "переписать" историю.

Диктатору напомнили и классиков российской литературы, и Берестейский мир, и времена Древней Руси. Впрочем, вряд ли Путин о чем-то из этого списка слышал.

Пользователи также предостерегли диктатора, что после СВО не будет России, и посоветовали учить историю.

Отметим, что Путин уже не первый раз выдает из себя историка и делает фейковые заявления об Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до вторжения в нашу страну российский диктатор заявил, что Украину создал Ленин.