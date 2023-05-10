Готовят новое 'мясо': Путин выдал указ о призыве резервистов на военные сборы. Документ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году военнообязанных, находящихся в запасе. Резервистов призывают на сборы в вооруженные силы РФ, росгвардию, органы госохраны и ФСБ.

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Указ Путина от 10 мая официально опубликован на российском госпортале правовой информации. В документе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Сколько человек оккупанты призовут на военные сборы, не уточняется.

"Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", – говорится в указе российского диктатора.

Как известно, 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. В армию должны быть направлены 147 тысяч новобранцев. 15 апреля в генштабе РФ заявили, что весенний призыв проходит "в плановом порядке" и завершится 15 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России накануне контрнаступления ВСУ полным ходом идет "набор контрактников". Оккупационную армию планируют пополнить 400 тысячами человек. Большие надежды оккупанты возлагают на оккупированные территории Украины.

– Захватчики уже начали мобилизацию в оккупированном Мариуполе. Местный "военкомат" уже отправил первую партию мужчин на военную комиссию.

– В РФ суд дал мужчине два года колонии за отказ идти на войну против Украины. Его признали виновным в "неисполнении приказа".