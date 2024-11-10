Путин ратифицировал всеобъемлющее партнерство с КНДР: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Москва и Пхеньян договорились, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется предоставить военную и другую помощь.

Видео дня

Речь идет о договоренности, которая была достигнута еще в ходе визита диктатора в КНДР 19 июня, на днях ее утвердило Федеральное собрание РФ. О документе, который официально обнародовал Кремль, пишут пропагандистские росСМИ.

Согласно нему, развитие отношений "всеобъемлющего стратегического партнерства" между Москвой и Пхеньяном отвечает коренным интересам обеих народов и вносит "вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности".

"В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно своему законодательству", – договорились два диктаторских режима.

Напомним, что КНДР уже отправила своих солдат в РФ: они воюют в Курской области, где идет операция ВСУ, также их присутствие зафиксировали в Белгородской области.

Кроме того, упомянутым договором Россия и Северная Корея обязуются не заключать "с третьими государствами" соглашения, направленные против одной из них, а также не допускать использования своей территории третьими государствами "в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны".

Указанным договором Путин и Ким Чен Ын закрепили положения о сотрудничестве по вопросам установления "справедливого многополярного нового миропорядка" и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности сторон.

Также РФ и КНДР договорились сотрудничать в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Диктатор страны-агрессора и его северокорейский друг будут поддерживать развитие "межрегионального и приграничного сотрудничества", углублять контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами стран, а также взаимодействовать "в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами".

Они договорились не присоединяться к введению другими странами санкций в отношении Москвы или Пхеньяна, а еще предпринимать усилия для устранения или минимизации "прямого и косвенного воздействия подобных мер в случае их введения" против них.

Отдельно диктаторские режимы России и Северной Кореи заявили, якобы будут развивать равные права для обоих государств в управлении Интернетом, а также бороться против "злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий", дезинформации и агрессивных информационных кампаний.

Подписанный Путиным закон о ратификации данного договора вступит в силу с даты "обмена ратификационными грамотами". С той же даты прекратится действие предыдущего договора о дружбе Кремля и Пхеньяна от 9 февраля 2000 года.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны летом объяснили, что диктаторские правительства России и Северной Кореи сформулировали соглашение о всеобъемлющем партнерстве как доказательство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против западных стран. Так Путин и Ким Чен Ын показали, что оба имеют общую цель – бросить вызов Западу и текущему мировому порядку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!