Путин пытается подорвать репутацию Пригожина, но Лукашенко ведет свою игру – ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается подорвать репутацию главаря частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожина. Глава Кремля пытается представить военного преступника Пригожина коррумпированным и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди наемников "Вагнера" и в российском обществе.

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В свою очередь белорусский диктатор Александр Лукашенко стремится использовать ЧВК "Вагнер" в Беларуси, чтобы получить пространство для маневра и уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси через так называемое "Союзное государство". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне Путин признался, что Кремль полностью финансирует и снабжает ЧВК "Вагнер", и заявил, что РФ производила различные выплаты персоналу "Вагнер" и их семьям из федерального бюджета России. Диктатор добавил, что владелец материнской компании кейтеринговой фирмы Пригожина компании "Конкорд" получил 80 миллиардов рублей (около 936 миллионов долларов) в период с мая 2022 года по май 2023 года за доставку и питание российских военных.

Аналитики отметили, что Путин риторически отделяет Пригожина от ЧВК "Вагнер" и намеренно лишает Пригожина звания финансиста "Вагнер", чтобы подорвать его роль в ЧВК. Кремль начал внутреннюю информационную кампанию в России, пытаясь заманить наемников ЧВК "Вагнер" подписать контакты с министерством обороны РФ. Путин, вероятно, решил, что не может напрямую устранить Пригожина. Поэтому главарь "вагнеровцев" по-прежнему сохраняет некоторую поддержку в российском обществе и в российских регулярных войсках.

В ISW подчеркнули, что из-за этого Кремлю необходимо обеспечить, чтобы эти группы разочаровались в Пригожине, чтобы фактически лишить его народной поддержки в России.

В это же время белорусский диктатор Лукашенко пообещал, что Пригожин и ЧВК "Вагнер" будут иметь "гарантии безопасности" в Беларуси. Таким образом, Лукашенко, вероятно, сумел в настоящее время обеспечить определенное убежище для Пригожина в Беларуси.

Также самопровозглашенный президент, вероятно, стремится использовать ЧВК "Вагнер", чтобы уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси через "Союзное государство". Лукашенко подробно описал, как он вмешался в конфликт между Путиным и Пригожиным таким образом, что версия Лукашенко "верна" и демонстрирует, что белорусский диктатор является "политически подкованным актером", способным оказывать влияние в высших эшелонах российской политики.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже заговорил о развале России. В то же время он посетовал, что Запад пытается ввести его "в заблуждение", а НАТО "демонстрирует силу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июня Путин после суток отсутствия в публичном пространстве выступил с обращением к россиянам и осудил мятеж Пригожина. Еще одно обращение диктатор адресовал военным РФ и заявил, что сбитые "вагнеровцами" летчики выполнили свой долг.

– Россияне же в ответ на это устроили истерику из-за слов Путина о сбитых "вагнеровцами" летчиках и назвали все цирком.

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