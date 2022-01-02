Исторические аналогии никогда не воспроизводятся буквально, но от схожей симптоматики никуда не деться, и если кто-то ходит как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка и есть.

Уходящий год резко ускорил исторически неизбежное: режим Путина продолжает закручиваться в штопор — тот самый штопор, в который его сорвало весной-летом 2014 года. Писал это тогда, по свежим следам, и повторю сегодня как почти сбывшееся: положение самолета в штопоре в гораздо большей степени определяется набранной инерцией, нежели волей пилотов. (Степень адекватности этих пилотов — вопрос отдельный, но уже далеко не все в их руках.)

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С 2014 года (а на самом деле с 2012-го, с третьего, нелегитимного, срока и окончательного захвата власти) у Путина нет для россиян другой повестки, кроме противостояния с Западом, и эта пошлая пиаровская повестка на наших глазах обретает реальную плоть. Внутри все подавлено полицейскими мерами, но в остальном он все проиграл вчистую. И теперь (как шахматист с ощутимым недостатком материала) вынужден постоянно идти на обострение, устраивать на доске черте что, блефовать и провоцировать ошибки у противника, нагнетать угрозы...

Противник, прямо скажем, находится не в лучшей форме. Своими невнятными ответными ходами Запад много лет вселял в Путина уверенность в правильности выбранной им тактики и провоцировал дальнейший нахрап (согласитесь, мысль о том, что бывшего канцлера Германии можно прикупить за кубометр газа, а на второй прикупить министра иностранных дел Австрии — мысль чрезвычайно ободряющая).

Но чудес не бывает, и вот уже НАТО де-факто пришло в Украину (а чего же мы хотели после Крыма и Донбасса?). Вытерпеть это Путин не может и снова идет на возгонку напряжения, и однажды этот рэкет перейдет границы допустимого даже у такого — вялого и коррумпированного — Запада. И в этот момент сочетание путинского нахрапа и неадекватности, усиленной его мессианскими закидонами, может привести уже к совершенно чудовищным последствиям, которых не хочет ни один из участников процесса...

Да, всякая аналогия хромает, но упоминание имен Чемберлена и Даладье с их политикой умиротворения дьявола давно стали банальностью в контексте происходящего. Увы, банальностью обоснованной.

...Если кто-то ходит как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка и есть. И кончит этот кто-то, скорее всего, как все предыдущие альфа-утки... К сожалению, вместе со всей птицефермой.