'Путин принял решение': в России заявили о 'строгом ответе' на операцию ВСУ на Курщине

Российский диктатор Владимир Путин якобы решился "ответить" Украине за наступление ВСУ на Курскую область. В Кремле говорят, что "наказание" будет "суровым".

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Правда, об этом высказался не сам Путин. Заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, которого процитировали пропагандистские росСМИ.

По его словам, руководство страны-агрессора приняло решение об ответе на продвижение Сил обороны Украины на территории РФ в пределах Курской области.

Это наступление он назвал "вылазкой ВСУ". Российский дипломат не стал рассказывать, как "мощная" армия РФ такое допустила на фоне кремлевских заявлений об "успехах" на украинском фронте. Но он утверждает, что теперь Киев "ожидает суровое наказание".

"Искренне вам говорю, что он принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за случившееся в Курской области", – высказался Антонов.

Подробностей о путинском ответе ни он, ни другие приспешники диктатора не рассказали.

В то же время аналитики Института изучения войны с момента начала Курской операции ВСУ 6 августа отмечают, что Россия до сих пор отдает приоритет сохранению инициативы на востоке Украины, а не защите своей территории. Специалисты объяснили, чего опасается российский диктатор.

На сегодня ВСУ продолжают наступление на Курском направлении, постепенно продвигаясь по всему выступу курского приграничья РФ. Несмотря на сопротивление российских войск, украинские воины добились успехов в ряде населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, пример города Суджа в Курской области свидетельствует о том, что власти РФ бросили собственных граждан: эвакуации не было, а местная администрация убежала. Населенный пункт контролируют ВСУ, он сейчас почти пуст, но там видно разительное отличие от сел и городов Украины, которые разрушали на своем пути и продолжают это делать российские военные преступники.

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