США запускают телескоп "Джеймс Уэбб", Путин отвечает запуском "Циркона", $100 млн штрафом Google и правилами обустройства братских могил. Кто – кого?

80 лет назад 27 декабря 1941 года издано Постановление ГКО № 1069сс, которое предусматривало создание фильтрационных лагерей для бывших военнопленных при возвращении их в СССР. То есть люди, например, попавшие в плен по ранению или из-за бездарности командования попавшие в окружение и героически бежавшие из плена или прорвавшиеся из окружения из фашистского концлагеря попадали в концлагерь советский. И после всего этого находятся идиоты или подонки, которые продолжают возлагать цветы к могиле Сталина, продолжают называть его "генералиссимусом Победы", "эффективным менеджером" и всякими иными словами, кроме тех которые он заслуживает, а именно самый большой злодей в истории человечества.

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25 декабря 2021 года был успешно запущен с космический телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория. С его помощью будут решаться грандиозные задачи, в том числе обнаружение света первых звёзд и галактик, сформированных после Большого взрыва, изучение формирования и развития галактик, звёзд, планетных систем и происхождения жизни. "Джеймс Уэбб" сможет многое рассказать об истории Вселенной и невероятным образом расширить пределы познания человека.

Этот величественный проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит НАСА, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств. Ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов.

На фоне этих успехов Запада то, что происходит в космической отрасли России, которая в прошлом была ведущей космической державой, не может не вызывать сожаления. Поскольку информация из государственной корпорации "Роскосмос" в основном касается коррупции, а наиболее креативная идея главы "Роскосмоса" Рогозина заключается в том, что за воровство в этой сфере надо не сажать, а расстреливать…

На прорыв Запада в освоении тайн Вселенной путинская Россия дала, как обычно, асимметричный ответ. Президент России Владимир Путин радостно сообщил, что под утро пятницы был проведен успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пуске гиперзвуковой системы "Циркон", выразил надежду, что ноты для Запада таким образом становятся более убедительными.

Ракета Циркон проходит испытания с 2016 года, ее регулярно запускают и всякий раз об этом испытании сообщается как о громадной радости, как о том, что должно наполнить счастьем души россиян. Но граждане России проявляют удивительную черствость и неблагодарность.

По данным ФОМ всего 14% россиян считают, что для страны 2021 год был лучше 2020-го, 41% полагают, что хуже, 40% – что таким же. Казалось бы, что еще надо людям для счастья – Циркон запустили, 8, а то и 9 махов, 1000 км дальность – ну какого рожна вам еще надо? Нет, нос воротят, год им не нравится!

В основе менталитета нынешних властителей России лежит убеждение, что все в мире решает сила. Поскольку еще одной их особенностью является глубокое невежество, им, вероятно неизвестны судьбы тех стран и народов, которые делают ставку на военную силу.

Самая первая мировая империя – Ассирийское царство. Могучее военная держава, которая держала в страхе многие страны и народы. Где сейчас ассирийцы? Они не имеют своего государства, рассеяны по разным странам, в некоторых из этих стран подвергались геноциду и в большинстве стран рассеяния подвергались преследованиям – в Турции, в Иране, Ираке, в СССР.

Известно противостояние делавшей ставку на силу оружия Спарты и демократических Афин, в которых развивались науки и торговля. В итоге: Афины сейчас столица Греции с населением в более 3 млн, а Спарта – небольшой муниципалитет с населением несколько десятков тысяч человек.

Величественная империя Чинчисхана была создана его военным гением и держалась силой оружия. Лук монгольского воина 13 века – это древний аналог "Циркона" - стрелы из него пущенные летели намного дальше и били точнее, чем любое другое оружие того времени. Монгольская империя стала самой большой в мировой истории завоеванной территорией от Восточной Европы до Китая и Японии. В итоге империя рассыпалась, а то что сегодня у монголов сохранилось свое национальное государство – это "заслуга" главным образом противостояния России и Китая, двух крупных империй, каждая из которых не позволяла другой включить территорию Монголии в свой состав.

Известно чем закончилась история "Тысячелетнего рейха" и милитаристской Японии…

Очевидно, что путинскую Россию ждет такая же судьба. Но напоследок Путин еще почудит и принесет немало бед, прежде всего России и ее населению. Объявлена война глобальным интернет-компаниям. Реальная угроза закрытия нависла над ютубом, твиттером и фейсбуком. Только что мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, то есть приблизительно на 98 миллионов долларов, за неудаление запрещенной в России информации. Это первое применение оборотного штрафа против интернет-бизнеса в стране. Его размер высчитывается из оборота в России, а не составляет фиксированную сумму. То есть громадность штрафа определяется не размерами "вины" компании, а величиной ее успеха в России: чем больше услуг компания оказывает россиянам, тем больше она будет наказана за свои "прегрешения"…

Зато у россиян появилась ясность в отношении своего будущего. Эту ясность дал вступающий в силу с 1 февраля ГОСТ, который определяет правила захоронения трупов в братские могилы в военное время, а также в мирное время при ЧС.

Россияне будут лежать в гробах, расстояние между которыми по горизонтали будет не менее 0,5 м, а главное, будет заполнено слоем земли и слоем хвороста, расстояние по вертикали также будет 50 см. То есть, мы будем лежать не друг на друге вповалку, а сохраняя какое-никакое личное пространство. Одним словом, путешествие в рай, которое поднадзорной популяции обещал Путин, пройдет даже с некоторым комфортом…

В заключение - о потере, которая случилась на минувшей неделе.

Не стало Дмитрия Борисовича Зимина. Если оценивать его личность с помощью формулы Льва Толстого – числитель это то, что человек есть, а знаменатель – то, что он о себе думает, то личность Дмитрия Борисовича по своим масштабам не имеет аналогов среди современников. Поскольку, будучи выдающимся ученым, талантливым предпринимателем и одним из самых крупных просветителей в постсоветской России, Зимин отличался удивительной скромностью, будучи искренне убежден, что он ничем не отличается от любого из нас. Разве что денег больше, но это просто так получилось…

Зимин был удивительный благотворитель, который поддерживал огромное количество людей молча, без уведомления, практически анонимно. Несколько лет подряд он, не будучи со мной знакомым присылал мне каждый месяц довольно приличную сумму в качестве поддержки моих публикаций. А когда в силу некоторых обстоятельств мне пришлось сменить номер телефона, почту, все аккаунты и реквизиты, Зимин нашел мой новый телефон, впервые позвонил и спросил, что случилось, чем он может помочь и куда он теперь может направлять деньги. Так мы впервые познакомились лично. Стали регулярно созваниваться и переписываться. Дмитрий Борисович был человеком, которого интересовало буквально все, мне никогда раньше не встречались люди такого диапазона интересов и эрудиции. Его детище, премия "Просветитель" была одним из главных институтов культурной жизни постсоветской России, институтом, создающим интеллектуальную моду, запрос на популяризацию науки, а через научпоп и на чисто научные исследования.

То, что Зимин был вынужден покинуть Россию и свернуть свою просветительскую деятельность – это неимоверная глупость власти. Его уход из жизни огромная потеря для страны, особенно для тех, кому повезло быть знакомым с этим человеком…