Путин потерял контроль над информационным пространством России – ISW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что внутри кремлевского окружения идет борьба. Кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством, и диктатор Владимир Путин не может быстро это исправить.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 11 марта. В тот день российские журналисты, ученые и в целом сторонники войны против Украины провели в Москве форум "Практические и технологические аспекты информационно-когнитивной войны в современных реалиях".

Во время панельной дискуссии Захарова пожаловалась, что Кремль не может воспроизвести сталинский подход к созданию современного аналога Совинформбюро для централизованного управления внутренним информационным пространством России из-за борьбы между неуказанными кремлевскими "элитами".

По мнению аналитиков, заявление пропагандистки заслуживает внимания и подтверждает несколько давних оценок ISW об ухудшении режима Кремля и динамике контроля над инфопространством.

Так, оно поддерживает несколько оценок, а именно то, что

– в Кремле идет борьба между ключевыми членами путинского ближайшего окружения;

– Путин со временем в значительной степени уступил российское инфопространство множеству квазинезависимых актеров;

– Путин, по-видимому, не в состоянии предпринять решительные действия для восстановления контроля над российским инфопространством.

"Непонятно, почему Захарова – опытный высокопоставленный пресс-секретарь – открыто признала эти проблемы публично. Она, возможно, впервые напрямую обсуждала их, чтобы умерить ожидания российских националистически настроенных блогеров в отношении нынешних возможностей Кремля сплотиться вокруг единого повествования или, возможно, даже единой политики войны", – предположили в ISW.

Ранее аналитики отмечали, что российский диктатор Путин продолжает усилия по активизации оборонно-промышленной базы РФ для поддержки затяжной войны против Украины. Его речь, посвященная "памяти блокады Ленинграда", свидетельствует о том, что он до сих пор не уверен в способности оказывать существенное влияние на российское инфопространство для поддержки своих военных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждан страны-агрессора РФ уже начали готовить к тому, что когда-нибудь Россия должна будет вывести свои войска из Украины. Ныне пропагандисты росТВ объясняют россиянам, почему такой шаг выгоден для их террористического государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!