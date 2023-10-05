Путин после убийства 50 человек в кафе под Купянском заявил, что строит новый мир

Российский диктатор Владимир Путин после теракта в селе Гроза в Харьковской области, где погибли по меньшей мере 50 человек, заявил, что Россия начала "СВО", чтобы закончить войну в Украине. Причем речь идет якобы не о территориальном конфликте, а о "принципах нового мироздания".

Новую полную нелогического бреда речь глава Кремля произнес на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи 5 октября. Во всех бедах России он традиционно обвинил страны Запада (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Обвинения в адрес стран Запада

В то же время, по словам диктатора, государство-террорист способно внести "значительный вклад" в новое мироздание, "но нашу готовность некоторые поняли ошибочно – как покорность". Он заявил, что Запад не хотел слышать Россию и был слишком самоуверен.

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"Запад потерял чувство реальности. Зря", – отметил Путин.

Он добавил, что за последние 20 лет произошли значительные изменения в мироздании, а в такие периоды "время словно сжимается".

"Глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений, а эгоизм и высокомерие будут заводить в тупик", – бредил кровавый диктатор.

Кроме того, Путин заверил, что благосостояние Запада якобы в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты и бесконечной экспансии.

Также глава Кремля заявил о намерении в дальнейшем осваивать новые территории.

"Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток", – сказал он.

В то же время Путин не упустил очередную возможность указать на то, что Запад враг, но мол виновата в этом, конечно, не Россия.

"Западу, определенной части западных элит, всегда нужен враг", – подчеркнул диктатор.

О войне в Украине

Путин заявил, что война, "начатая киевским режимом", длится десятый год, а "СВО" начато якобы, чтобы закончить ее.

"Не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбардировками и запугивать Крым, в течение 10 лет бомбила, стреляла, танки применяла и убивала людей", – отметил Путин.

Также он озвучил свою традиционную сказку о том, что "пока на Донбассе до начала "спецоперации" погибали люди, дети, никто на Западе не обращал на это внимания и не плакал о них".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж выразил мнение, что Путин боится перелома в войне и отвлекает ВСУ от важных целей. По его словам, Бахмут по-прежнему остается знаковым населенным пунктом для страны-оккупанта России и лично для ее главы Путина. Его сдача будет де-факто означать перелом в войне.

– После полномасштабного вторжения РФ совершила много военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ.

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