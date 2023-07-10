Путин после бунта Пригожина встречался с ним в Кремле: в Libération раскрыли подробности

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после своего мятежа 24 июня практически исчез из публичного пространства. СМИ получили информацию, что олигарх якобы приезжал в Кремль и даже встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом заявила французская газета Libération со ссылкой на анонимные источники в западной разведке. Утверждается, что Пригожин прибыл в Москву еще 1 июля, а на переговорах присутствовали командиры его ЧВК. Обсуждали они будущее частной военной компании.

"Кремлевскими переговорщиками" выступили генерал Виктор Золотов, лояльный к президенту директор Росгвардии, и Сергей Нарышкин, начальник внешней разведки страны-агрессора.

Как прошли переговоры, информации у журналистов нет. При этом публично представители Кремля пытались отстраниться от Пригожина. Когда недавно у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о местонахождении главаря "вагнеровцев", тот небрежно ответил: мол, у Москвы "нет ни возможности, ни желания" отслеживать передвижения Пригожина.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина устроить переворот в России и может выиграть еще больше. Вероятно, "Вагнер" больше не сможет воевать против Украины, что снизит способность Москвы вести войну.

– В ISW также считают, что кремлевский диктатор продолжает разрешать ЧВК "Вагнер" и ее владельцу Пригожину действовать в России. До сих пор нет признаков того, что власти страны-агрессора высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков среди "вагнеровцев", участвовавших в вооруженном бунте.

– Представители Пентагона ранее заявляли, что новость о передвижении Пригожина по территории РФ после неудачного переворота может быть правдой.

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