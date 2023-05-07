Путин пообещал Пригожину боеприпасы и дал на помощь Суровикина, чтобы 'Вагнер' остался в Бахмуте

Основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российское командование пообещало ему все необходимое оружие и снаряжение для того, чтобы наемники остались в Бахмуте. Также "вагнеровцам" на этом направлении теперь будет помогать командующий ВКС, возглавлявший российскую группировку в Украине с октября по январь, генерал Сергей Суровикин.

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Об этом со ссылкой на слова Пригожина сообщили российские СМИ. По его словам, минувшей ночью впервые за долгое время ЧВК "Вагнер" получило боевое распоряжение (чтобы прослушать аудио, доскрольте до конца новости).

"Нам обещают дать боеприпасов столько, сколько нужно для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на флангах будет выставлено все необходимое, чтобы нас не подрезал противник", – отметил "повар Путина", заверив, что им дали разрешение действовать в Бахмуте так, как считают необходимым.

"И нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках ЧВК "Вагнер" и взаимодействия с министерством обороны", – добавил владелец компании, назвав генерала "единственным человеком со звездой героя армии, который умеет воевать".

Напомним: ранее Пригожин пригрозил вывести свои силы из украинского Бахмута. Условием он поставил то, что военное командование РФ должно предоставить наемникам его ЧВК больше боеприпасов.

Ранее Пригожин говорил, что его наемникам требуется около 80 000 снарядов в день – это было до того, как минобороны РФ предприняло очевидные усилия по уменьшению своего влияния на "Вагнер". В настоящее время он пожаловался, что они получают только 800 из 4000 снарядов в день, которые просили. Также он пафосно утверждал, мол, "вагнеровцы" и Суровикин разработали план "перемалывания" украинских войск в Бахмуте.

В ISW предположили, что упоминание Суровикина, вероятно, является попыткой присоединиться к нему публично, поскольку расположение главы РФ Владимира Путина отходит от сети начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в результате Пригожин подтвердил, что 10 мая ЧВК "Вагнер" намерен выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, от которого страдают "вагнеровцы";

– тем временем в ГУР заявили, что не фиксируют никаких отводов оккупантов в районе этого направления. Там объяснили, что Пригожин скулит о якобы "снарядном голоде", потому что не может выполнить обещание о захвате города до 9 мая.

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