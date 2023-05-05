ГУР не фиксирует никаких отводов оккупантов в районе Бахмута: Черняк рассказал, что стоит за заявлением Пригожина

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявление основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о так называемом выходе наемников из Бахмута. На данный момент не фиксируется никаких отводов оккупантов в районе этого направления.

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Об этом представитель ГУР МО Андрей Черняк рассказал в комментарии "РБК-Украина". Он объяснил, что Пригожин ноет о якобы "снарядном голоде", потому что не может выполнить обещание о захвате города до 9 мая.

На самом же деле он не собирается выводить своих наемников из Бахмута.

"Пригожин не будет выводить "вагнеровцев" из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание – захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово", – объяснил Черняк.

Он подчеркнул, что украинская разведка не фиксирует никаких отводов войск сейчас на этом направлении.

При этом Черняк отметил, что у "вагнеровцев" действительно есть определенные проблемы с обеспечением боеприпасами.

"Но сколько бы им ни давали – им не будет достаточно. То есть чем больше им дают – тем больше им нужно и тем больше им хочется получать", – добавил он.

Напомним, Пригожин записал видеообращение в военное командование РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Позже владелец ППК "Вагнер" заявил, что 10 мая наемники этого формирования намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, от которого страдают "вагнеровцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин заявлял, что Вооруженные силы Украины якобы уже начали контрнаступление и в ближайшее время он перейдет в активную фазу.