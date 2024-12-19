Путин похвастался, что ему удалось спасти Россию, но потребовал гарантий безопасности от Украины и Запада

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ему удалось "спасти Россию" и увести ее от "края пропасти". Он отметил, что теперь стране-агрессору нужен "долгосрочный мир" с гарантиями безопасности, чтобы "Украина и Запад не могли больше угрожать".

Видео дня

Такое заявление диктатор сделал в четверг на прямой линии. "В Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России. Перемирие позволило бы противнику переподготовить личный состав", - сказал Путин.

По словам Путина, если бы не его виртуозное управление, Россия могла бы оказаться в сложной ситуации.

"Я считаю, что не просто уберег – мы отошли от края пропасти", – сказал он.

Путин назвал прошедшее с 2022 года "серьезным испытанием" и рассказал, что с начала СВО стал "меньше шутить и смеяться".

Кроме того, российский лидер поделился историей о том, как Виктор Орбан предложил "рождественское перемирие". Но перед тем как согласиться, Путин посоветовал венгерскому лидеру сначала поговорить с украинской стороной.

"Я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора. Он говорит: "Ну чего вам стоит? Чего это вам стоит на день-два? Это же рождественское перемирие, и противник за эти дни ничего не сможет сделать". Я ответил: "Ну да, наверное, это так, но вы сначала поговорите с украинской стороной", – рассказал он.

Он также добавил, что трижды соглашался на инициативы по судоходству в Черном море и энергетической инфраструктуры, которые предлагал Раджеп Эрдоган.

"И вдруг глава украинского режима объявляет, что никаких переговоров и никакого перемирия не будет. Я ему звоню, и Эрдоган говорит: "Ну, такие у нас партнеры", – добавил диктатор.

Путин размышлял и о том, как Запад пытается закрыть России доступ к "полумиру" своими санкциями. Он заверил, что санкции создают проблемы, но "закрыть Россию и убить ее" – это уже невозможно.

"Мероприятие боится конкуренции, поэтому вводит санкции против России. Мешают ли они нам или нет? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут ли они закрыть нас, убить? Нет, не смогут", – сказал он.

Также выяснилось, что Россия больше не намерена продлевать контракт на транзит газа через Украину.

"Газпром это переживет", – заявил Путин.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел ежегодную "прямую линию", в ходе которой граждане страны-террориста РФ могли задать ему вопросы. Традиционно речь военного преступника была проникнута угрозами в адрес цивилизованного мира, циничными высказываниями о войне против Украины и хвастовством о "мощности и силе" России. Конечно, не обошлось без рассказов о "супероружии" и его способности уничтожить страны Запада. OBOZ.UA собрал ключевые моменты из выступления кремлевского убийцы.

Путин продолжает гордиться гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Он добавил, что ни у кого нет никаких шансов на сбивание этого вооружения. Однако сам военный преступник не знает причины, почему ракета носит именно такое название.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор назвал захватническую войну России против Украины "движухой". Он утверждает, что "движуха" начинается тогда, когда становится "скучно". При этом Путин избежал неудобного вопроса по Курской области, где идет операция ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!