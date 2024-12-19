'Хочется движухи': Путин цинично высказался о войне против Украины, но уклонился от неудобного вопроса о Курщине

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал полномасштабное вторжение России в Украину "движухой". Военный преступник выдал, что "движуха" начинается, когда становится "скучно".

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При этом главарь Кремля уклонился от неудобного вопроса о Курской области, где Вооруженные силы Украины продолжают операцию. Об этом диктатор заявил на "Прямой линии" с россиянами в четверг, 19 декабря.

Военный преступник начал свое выступление о "движухе" после ремарки кремлевских пропагандистов о том, что "мир сошел с ума" в контексте "зашкаливающего конфликтного потенциала".

Путин выдал, что "движухи" хочется всегда, когда становится "скучно". При этом он добавил, что сейчас "у виска свистят пули и становится страшно".

"Вы знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно. Застой! Хочется движухи! Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно. Ужас, ужас! Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой. Давайте, мы традиционно с экономики начинаем", – высказался кремлевский убийца.

На вопрос россиян о том, когда "освободят" Курскую область, диктатор решил не давать прямого ответа. При этом Путин заявил, что российские оккупанты "точно выбьют ВСУ из Курской области".

"Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается", – сказал диктатор.

Напомним, общественный деятель, психиатр Семен Глузман поставил диагноз российскому диктатору Владимиру Путину, с 2014 года терроризирующему украинский народ. По его словам, глава РФ – настоящий садист, но одновременно трус.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление о ракетном комплексе средней дальности "Орешник" и эпически оконфузился. В частности, Путин пригрозил миру "скорым началом" серийного производства этого комплекса.

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