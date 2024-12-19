Путин похвастался 'Орешником' и предложил Западу 'дуэль' с ударом по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин не упускает возможности похвастаться гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Он подчеркнул, что шансов сбить данное вооружение ни у кого нет.

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Об этом Путин рассказал во время "Прямой линии" с россиянами в четверг, 19 декабря. При этом, президент РФ "честно" не знает, почему ракета имеет такое название.

"Орешник это у нас оружие средней дальности, а оружие средней дальности это 1000, 1500, 3000 и до 5,5 тыс. км дальности. Теперь представим себе, что наша система стоит на расстоянии 2000 км, даже противоракета расположена на территории Польши до нее не достанет. На первом участке говорят уязвимость большая. Во-первых, туда ничего не долетит, даже если эти позиционные районы не защищены (но они обычно защищаются), ничего не долетает, нет таких систем. А второе, чтобы долететь на такое расстояние, нужно время, а у нас за несколько секунд начинается разведение боевых блоков. Шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты", – похвастались военный преступник.

Также Путин высказался о западных экспертах, рассуждающих об "Орешнике", мол, пусть предложат России и Западу провести "технологический эксперимент". Для этого можно, по словам диктатора, определить какой-либо объект поражения в Киеве, куда Запад может стянуть все свои силы ПВО – а Россия нанесла бы удар. Он цинично подчеркнул, что это была бы "высокотехнологичная дуэль".

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин назвал полномасштабное вторжение России в Украину "движухой". Он утверждает, что "движуха" начинается тогда, когда становится "скучно". При этом лидер Кремля избежал неудобного вопроса по Курской области, где Вооруженные силы Украины продолжают операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин сделал очередное заявление о ракетном комплексе средней дальности "Орешник" и оконфузился. В частности, он пригрозил миру "скорым началом" серийного производства данного комплекса.

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