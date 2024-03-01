Путин подписал указ о военных сборах россиян, находящихся в запасе. Фото

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Сроки призыва в публичной части указа не уточняются.

Организацию сбора диктатор возложил на российское правительство и губернаторов в регионах РФ. Текст указа опубликовали российские пропагандистские ресурсы.

"Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе", – пишут пропагандисты, публикуя текст указа.

Обнародованный указ содержит пять пунктов, два из которых скрыты грифом "для служебного использования", а еще один оговаривает сроки вступления указа в силу. Этим же днем датировано и его подписание Путиным.

Из тех же пунктов, с которыми россиянам позволили ознакомиться, следует, что призыву на военные сборы в 2024 году подлежат резервисты вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований минобороны РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов госохраны и ФСБ.

Интересно, что в последний год перед началом полномасштабного вторжения России в Украину военные сборы объявлялись только для резервистов ВС РФ. И с каждым последующим годом в ходе большой войны круг резервистов только увеличивался.

"Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", – гласит предпоследний пункт указа Путина.

Согласно заключительному пункту, указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 марта 2024 года.

Напомним, ранее разведка Британии оценила потери России в войне. По мнению представителей британского оборонного ведомства, компенсировать их РФ пытается путем вербовки "добровольцев".

Такую же оценку обнародовали также в ISW. По мнению аналитиков, россияне перекрывают свои потери на фронте набором новых оккупантов, однако смогут ли в государстве-агрессоре поддерживать необходимые темпы вербовки в случае дальнейшей активизации боевых действий – большой вопрос.