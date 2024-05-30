На Алтае сгорела дача Путина: там находился один из 'бункеров' – СМИ

В Алтайском крае страны-агрессора России 30 мая якобы произошел пожар на территории резиденции российского диктатора Владимира Путина. Одно из зданий сгорело полностью.

Об этом сообщили российские издание, опубликовав соответствующие фото. Резиденция расположена в Онгудайском районе Республики Алтай.

Формально резиденция Путина на Алтае оформлена как санаторий "Газпрома". Однако, по информации оппозиционных СМИ РФ, там находится и так называемый "бункер Путина" где якобы могут разместиться до 100 тысяч человек.

Издание "Сирена" пишет, что фото сгоревшего здания опубликовали российский блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. Журналисты проанализировали их и не обнаружили признаков монтажа.

Цвет фасада, расположение построек, зеленые насаждения, рельеф и крыша на снимках активистов совпадают с элементами на прежних фото резиденции.

В Главном управлении МЧС в Республике Алтай отказались отвечать на вопросы журналистов о пожаре на этой на территории.

Как пишут СМИ, информация о засекреченной стройке в Онгудайском районе на Алтае появилась в 2010 году, на этот проект якобы потратили до 3 миллиардов рублей. В 2011 году журналисты попытались попасть в санаторий, но охрана отказала, сославшись на особый статус объекта, предназначенного для первых лиц страны.

Также, отмечается, что около резиденции находится закрытое спецхозяйство, где якобы разводят маралов (крупных благородных оленей), чтобы добывать кровь из их пантов. В 2022 году издание "Проект" писало, что Путин якобы любит принимать кровавые ванные, считая, что они являются лечебными.

Как сообщал OBOZ.UA, на берегу залива Марьялахти Ладожского озера в Карелии (РФ) у Путина есть "секретная дача". Эта земля должна быть частью национального заповедника, но для диктатора там построили три особняка, две вертолетные площадки, баню на воде и персональную беседку напротив четырехметрового водопада.

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