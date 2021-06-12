Путин ответил, считает ли он себя убийцей

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за время своего президентства не раз подвергался острой критике и атаке от политических соперников, включая и обвинения в убийствах. Но ответить прямо, считает ли он своих оппонентов хотя бы отчасти правыми, он не смог.

На риторический вопрос президент уклончиво ответил во время дачи интервью западному изданию NBC. Эпизоды большого фильма стали появляться в сети накануне.

Так, журналист напомнил Путину слова американского президента Джо Байдена, который назвал его убийцей. Не исключали подобной версии и экс-сенатор Джон Маккейн и 45-й президент США Дональд Трамп. В итоге он задал прямой вопрос: "Вы убийца?"

"Послушайте, я привык за время своей работы к атакам по разным поводам и разной остроты. Тех людей, что вы назвали, мы не жених с невестой, не клянемся в вечной любви и дружбе. Мы соперники, в чем-то спорим на международной арене. А я все время руководствовался интересами российского государства и русского народа", – ответил российский президент.

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Однако журналист заметил, что Путин не дал конкретного ответа на заявленный вопрос. Он привел примеры известных российских деятелей, которые создавали оппозицию действующему режиму Кремля, в результате погибли при различных обстоятельствах. Были названы имена Анны Политковской, Михаила Лесина, Бориса Немцова, Александра Литвиненко. Это вызвало у Путина смех.

"Не хочу показаться грубым, но это мне напоминает несварение желудка, только словесное несварение", – сказал президент России, обозначив, что понятия не имеет, кто причастен к смерти перечисленных людей, среди которых "есть порядочные".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу убийцей. Это вызвало массу обсуждений и аналитики в международных кругах. Поздней появилась и реакция самого Путина.