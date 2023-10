Путин отправил командующего группой войск 'Днепр' в отставку: в ISW рассказали, что стоит за решением

В стране-агрессоре РФ уволили генерал-полковника Олега Макаревича с должности командующего группировкой оккупационных войск "Днепр", которая действует на Херсонском направлении. Захватчики, а в основном провоенные блогеры, жаловались на неспособность этого военачальника противостоять украинским контратакам.

Более того, он якобы скрыл от диктатора Путина информацию о реальном положении ВС РФ в зоне его ответственности, то есть на левом берегу Херсонщины. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на российских блогеров, которые 29 октября заявили об увольнении Макаревича. Министерство обороны РФ до сих пор не подтвердило и не опровергло эту информацию и, считают в ISW, вряд ли сделает это, учитывая его тенденцию регулярно скрывать резонансные изменения в военном командовании.

Российские пропагандисты утверждают, что сам глава РФ Владимир Путин отправил этого генерал-полковника в отставку во время своего визита в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 19 октября. Информатор также заявлял, что диктатор фактически понизил в должности Михаила Теплинского, командующего оккупантами в Украине. Хотя, подчеркнули аналитики, сейчас непонятно, занимал ли он до этого времени эту должность.

По словам кремлевского блогера, слухи об увольнении Макаревича появились на прошлой неделе, но устранение "назрело давно" из-за его методов управления военной ситуацией на Херсонском направлении. Пропагандист добавил, что фактически командует всей объединенной группировкой российских войск в Украине заместитель начальника генштаба РФ генерал-полковник Алексей Ким.

"ISW не может независимо проверить эти заявления. Но сообщения об увольнении Макаревича указывают на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно озабочены и скептически настроены по поводу его способности отразить недавние более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на левобережье Херсонщины", – убеждены аналитики.

Как утверждал уже упомянутый пропагандист, причиной отстранения Макаревича стал небольшой украинский "плацдарм" в Крынках. Другие блогеры из РФ склоняются к подобной теории, утверждая, что халатность генерал-полковника и чрезвычайное отсутствие командной инициативы повлекли за собой неоднократные украинские высадки на левом берегу Херсонской области. Один россиянин признал, что украинские плацдармы там создают опасный прецедент, а российские войска под командованием Макаревича не смогли адекватно противостоять украинским угрозам и отвечать на них.

Предполагается, что оппонентам Макаревича удалось убедить Путина в его неспособности командовать на Херсонском направлении на фоне усиленных украинских наземных атак. Избранная группа российских блогеров ранее уже обвиняла Макаревича в том, что тот не смог надлежащим образом командовать оккупантами и оснастить их для ответа на рейды ВСУ на левом берегу Херсонщины еще летом 2023 года.

Некоторые из этих пропагандистов особенно хвалили Теплинского и критиковали Макаревича после того, как он якобы заменил первого в должности командующего воздушно-десантными войсками зимой 2023-го.

Блогер, связанный с ЧВК "Вагнер", утверждал, что Макаревича уволили после того, как неустановленные сотрудники разведки известили российское "высшее командование" – возможно, имея в виду Путина, – о том, что тот не предоставил точную информацию о ситуации в зоне своей ответственности. Также пропагандист подчеркнул, мол, блогеры, боровшиеся за отстранение Макаревича, наконец-то "должны радоваться".

Добавим, что российский военный преступник Олег Макаревич – уроженец Кузнецка Пензенской области РФ. Он участвовал в геноциде народов Северного Кавказа и Сирии. Также этот топ-оккупант является непосредственным соучастником преступлений Кремля против Украины и ее граждан, соорганизатором и участником техногенной катастрофы в Украине.

Согласно данным в базе центра "Миротворец", 6 июня 2023 года именно доверенные Макаревичу подразделения ВС РФ совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, в результате чего оказались затопленными города и села Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября появилась информация об увольнении в России командира бригады, причастной к подрыву Каховской ГЭС. Речь идет об офицере Эдуарде Шандуре, который с весны 2021 года руководил 205-й ОМБр ВС РФ, также он принимал участие в параде российских террористов в разбомбленном Мариуполе.

