В РФ уволили командира бригады оккупантов, причастной к подрыву Каховской ГЭС: в ISW назвали причину

Командование войск РФ уволило одного из командиров оккупантами после того, как на него пожаловались подчиненные и пропагандистские блогеры. Речь идет об офицере, руководившем 205-й отдельной мотострелковой бригадой, которая может быть причастна к поддержке Каховской ГЭС.

Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики обратили внимание, что это первый именно такой случай в армии агрессора.

Так, 30 сентября провоенные блогеры из РФ заявили, что военное командование уволило командира российской 205-й бригады (49-я общевойсковая армия Южного военного округа) после недавнего возмущения ее командованием.

Именно эта группа российских блогеров ранее широко распространила сообщения о значительных потерях подразделений 205-й бригады. Они говорили о неадекватной артиллерийской поддержке и плохом руководстве, с которым столкнулись оккупанты на Херсонском направлении в конце августа.

Один из российских блогеров 30 сентября заявил, что устранение этого командира – "редкий случай", когда "правда и справедливость восторжествовали".

"Устранение командира свидетельствует о том, что возмущение российских ультранационалистов все еще может оказывать давление на российское военное командование, несмотря на очевидное снижение подобных реакций в широком российском информационном пространстве после восстания группы "Вагнера" 24 июня", – пришли к выводу в ISW.

Напомним, что именно 205-ю отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 74814, пункт постоянной дислокации – город Буденовск Ставропольского края РФ), предварительно, считают ответственной за подрыв Каховской гидроэлектростанции ночью 6 июня 2023 года.

Ее командиром с мая 2021-го был подполковник российской армии Эдуард Шандура. Этот 40-летний военный преступник из Бутурлиновки (Воронежская область РФ) внесен в базу сайта "Миротворец". В мае 2022-го он принимал участие в параде захватчиков в разрушенном Мариуполе на Донетчине.

В прошлом году летом оккупанты из 205-й ОМБр ВС РФ начали массово отказываться воевать против Украины. Тогда их руководство создало "доску позора", публично обнародовав имена солдат-"отказников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ освободили из-под стражи экс-командующего войной против Украины Сергея Суровикина, дав ему новую должность. В частности, после волокиты по СИЗО генерала вернули в "строй", назначив главой так называемого координационного комитета СНГ по вопросам ПВО.

