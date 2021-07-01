Путин официально разрешил войскам блокировать проход в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин разрешил военным и бойцам Росгвардии блокировать проход в Керченском проливе около временного оккупированного Крыма.

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации РФ. В документе отмечено, что российские военные могут блокировать "территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".

В пояснительной записке говорится, что под охраной Росгвардии находятся в том числе акватории Керченского пролива и незаконно построенного Россией моста через него, а также акватории российского энергомоста с аннексированным полуостровом.

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Добавим, что внесенные дополнения в закон "О войсках национальной гвардии России" позволяют проводить оцепление данных акваторий при попытке как "незаконного пересечения и проникновения" в данную акваторию, так и при попытке покинуть ее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

военные РФ открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца Defender Великобритании. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.