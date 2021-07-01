Путин официально разрешил войскам блокировать проход в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин разрешил военным и бойцам Росгвардии блокировать проход в Керченском проливе около временного оккупированного Крыма.
Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации РФ. В документе отмечено, что российские военные могут блокировать "территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения".
В пояснительной записке говорится, что под охраной Росгвардии находятся в том числе акватории Керченского пролива и незаконно построенного Россией моста через него, а также акватории российского энергомоста с аннексированным полуостровом.
Добавим, что внесенные дополнения в закон "О войсках национальной гвардии России" позволяют проводить оцепление данных акваторий при попытке как "незаконного пересечения и проникновения" в данную акваторию, так и при попытке покинуть ее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
военные РФ открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца Defender Великобритании. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы по их эсминцу Defender в Черном море. Там выразили уверенность, что это были учения.
Премьер Великобритании заявил, что эсминец королевского военно-морского флота законно находился в Черном море вблизи Крыма. Лондон не признает аннексию полуострова Россией и рассматривает маршрут своего судна как проход в украинских водах.
Позже в Британии на автобусной остановке нашли "засекреченные" документы о проходе эсминца Defender возле Крыма.
В британском Минобороны попросили прощения за исчезновение этих документов.
Президент России Владимир Путин назвал провокацией проход эсминца ВМС Великобритании Defender вблизи оккупированного Крыма. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы.
В НАТО заявили что Крым – это Украина, а не Россия, поэтому Альянс сохранит свое представительство в Черном море.