Фюзеляж самолета, на борту которого находился лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, оставался почти целым, когда воздушное судно столкнулось с землей. Об этом свидетельствует изображение радара со сентизованной аппаратурой (SAR).

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Эксклюзивные фото самолета были предоставлены в распоряжение изданию CNN. Так, на снимках можно заметить, что место падения самолета имеет форму продолговатого овала, содержащего преимущественно фюзеляж.

В то же время большинство обломков появляется на месте в форме фюзеляжа на краю лесной поляны, а меньшие куски самолета упали в другом месте. Чуть более двух километров (юго-восточнее главного места обломков) издание геолоцировало изображения и видео, на которых видно, что часть хвоста самолета стоит на лужайке возле ряда домов.

Отметим, что SAR генерирует изображения, отличающиеся от обычных спутниковых изображений. Этот метод основывается на высылке радиолокационных лучей, которые могут проникать через облака. Эти лучи отражаются от объектов на земле и возвращаются к спутнику. Полученная информация об отпечатках объектов используется для создания картины на спутниковой карте, формирующей изображение SAR.

Как писал OBOZREVATEL, главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина после того, как в конце июня он возглавил мятежный марш на Москву, начали называть "ходячим мертвецом", предсказывая ему скорую ликвидацию. Поэтому новость о его вероятной смерти в авиакатастрофе 23 августа под Тверью российское и западное сообщества восприняли как то, что должно было произойти.

Как сообщалось ранее, по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики уверены, что это публичная попытка лидера Кремля восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание "вагнеровцев" 24 июня нанесло ему и МО РФ.

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