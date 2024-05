Путин обеспокоен последствиями сокращения российского экспорта оружия – ISW

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, озабочен экономическими и дипломатическими последствиями сокращения экспорта оружия РФ. Он продолжает публично отдавать приоритет дальнейшей мобилизации российской экономики для работы на оборонно-промышленный комплекс, обеспечивая отправку вооружений и за границу, и на фронт.

Одновременно лидер Кремля пытается смягчить возможные внутренние опасения по поводу негативных последствий увеличения расходов на войну. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 15 мая.

Отмечается, что на днях глава РФ провел на эту тему встречу с командующими российскими военными округами и должностными лицами, работающими в оборонной сфере. На ней Путин сперва поблагодарил бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу за реформирование российской армии в последние годы. Он заявил, якобы никто, включая саму Россию, не понимал "современных методов ведения вооруженной борьбы" до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Эксперты считают, что это была попытка смягчить удар фактического понижения Шойгу в должности. Поэтому диктатор заверил, что тот будет работать с Комиссией по военно-промышленному комплексу при администрации президента, а также с Федеральной службой по сотрудничеству с зарубежными странами.

Путин заявил, что Россия должна обеспечить свои контрактные обязательства по поставкам вооружения и военной техники в зарубежные государства, но отметил, что потребности российских военных являются главным приоритетом.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в марте 2024 года оценивал, что Россия экспортировала основные виды оружия в 31 страну в 2019 году и только в 12 в 2023-м. Российский экспорт вооружений упал на 53% в период с 2014-2018 по 2019-2023 годы.

"Возобновление внимания Путина к экспорту вооружений, вероятно, связано с опасениями по поводу того, как продолжающаяся потеря доходов федерального бюджета от экспорта оружия повлияет на способность российского правительства поддерживать или даже увеличивать расходы на оборону", – указали в ISW.

По мнению аналитиков, заявление главы Кремля об экспорте вооружений также предполагает, что он обеспокоен тем, как неспособность его страны выполнять контракты на экспорт вооружений с начала войны против Украины негативно повлияла на двусторонние отношения. Особенно с незападными странами, у которых Россия пытается заслужить расположение, надеясь, что они присоединятся к воображаемой широкой коалиции РФ, противостоящей "коллективному Западу".

"Россия, например, задержала поставку систем противовоздушной обороны в Индию. Источники в индийском правительстве ранее заявляли, что страна хочет дистанцироваться от России, поскольку война в Украине ограничила возможности Москвы поставлять Нью-Дели боеприпасы", – говорится в сводке ISW.

Также в ходе упомянутой встречи Путин особо отметил, что оборонно-промышленный комплекс РФ должен повысить качество производимого вооружения. Он заявил, мол, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, "тот и побеждает". Поэтому призвал российскую оборонную промышленность "удвоить, утроить" производство и создать более эффективное, точное и мощное оружие. Диктатор считает, что это поможет уменьшить российские потери на украинском фронте.

"Акцент Путина на том, как технологии могут способствовать победе, вероятно, является ответом на недавние дискуссии украинских чиновников о том, что Украине необходимо внедрять технологические инновации, чтобы победить численно превосходящие российские силы", – предположил ISW.

Также там считают, что глава РФ акцентировал на этом внимание, понимая, что западное вооружение и техника Сил обороны Украины более качественны. Об этом говорили украинские официальные лица, отмечая, что хотя российская артиллерия значительно превосходит по численности украинские силы, в ВСУ артиллерия более точна, чем у оккупантов.

Помимо этого, хотя российские войска в последнее время смогли использовать момент недостаточного обеспечения украинских сил и добились тактически значимых наступлений на нескольких участках фронта, они не смогли добиться значительных оперативных успехов только за счет своего численного и материального преимущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая глава страны-агрессора РФ Путин отправился на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. В Китай он взял с собой нового министра обороны Андрея Белоусова и бывшего – Шойгу, а еще советника по внешней политике Юрия Ушакова.

