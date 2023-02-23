Путин не устал от войны и все еще ждет ''побед'', пока его командиры устраивают разборки: Россию ждет еще больше потерь

Российский диктатор Владимир Путин не устал от войны в Украине, а лишь оттого, что его некомпетентные военачальники не могут оказать ему ни одной более или менее значимой победы. Те же, со своей стороны, больше озабочены уничтожением друг друга, чем попытками достичь целей "СВО".

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Такое мнение высказал сотрудник одной из специальных служб, автор Telegram-канала "Досье шпиона". Ссылаясь на аналитику одной из журналистских организаций по поводу обращения Путина к Федеральному собранию, он отметил, что вопросам СВО Путин посвятил менее 15% времени своей речи, хотя несколько месяцев назад заявлял, что от ее успеха зависит вопрос выживания всей России.

Тем временем командование российских сил не скрывает междоусобных войн. В частности, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жалуется, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу не дает его наемникам боеприпасов. Как следствие "снарядного голода" он показывает снимки ликвидированных на фронте "вагнеровцев", тем временем пытаясь добиться хоть каких-то успехов на Бахмутском направлении.

А вот в кремлевских кабинетах перешептываются, что инициатива устранить Пригожина может происходить лично от Путина, который "приревновал" из-за роста народной любви. Из послания диктатора к Федеральному собранию даже исчезла часть о героизме наемников частных военных компаний.

"Согласно новым социологическим опросам, 61% россиян считают, что СВО продлится "еще до года". Это тот "кредит доверия", который россияне выделили своему президенту, за который они готовы платить из своего кармана", – считает автор канала.

Он добавил, что со временем в случае отсутствия успехов, разочарование и недоверие будут стремительно расти.

Напомним: общаясь у стен Кремля с ветеранами боевых действий, Путин сделал очередное циничное заявление по военной агрессии против Украины. Глава Кремля, развязавшего преступную войну, утверждает, что правда на его стороне.

Войну против украинцев и масштабные потери российских войск диктатор попытался оправдать пропагандой "справедливость" страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети распространились показательные фотографии, свидетельствующие о том, что дефицит БК в России испытывают не только наемники ЧВК "Вагнер", но и подразделения ВС РФ. Также зафиксированы случаи получения и непригодных для использования боеприпасов;

– посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил о желании РФ вести мирные переговоры. Но есть условия – отказ от запрета всего российского и безопасность для России.

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