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Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорту: отправил вице-премьера. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
9,0 т.
Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорту: отправил вице-премьера. Видео

В России опубликовали первые кадры, подтверждающие прибытие китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Самолет главы КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Видео дня

Российский диктатор, судя по опубликованным пропагандистами кадрам, не прибыл во "Внуково", чтобы встретить Си Цзиньпина лично. Вместо себя российский диктатор направил вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

На кадрах, обнародованных российскими пропагандистами, видно, как китайский лидер Си Цзиньпин спускается по трапу приземлившегося 20 марта во "Внуково" самолета.

Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорту: отправил вице-премьера. Видео

У трапа его уже ждет российская делегация. Однако Путина среди встречающих нет. Вместо себя он отправил в аэропорт вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорту: отправил вице-премьера. Видео

Впрочем, президент КНР не сразу идентифицировал российского чиновника и направился мимо него дальше. Однако еще один россиянин, судя по всему, охранник, преградил китайскому лидеру дорогу, не давая пройти дальше.

Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорту: отправил вице-премьера. Видео

По случаю визита высокого гостя трап покрыли пурпурным ковром, также к самолету отправили оркестр вооруженных сил РФ.

Напомним, 20 марта в Москве пройдет встреча Си Цзиньпина и российского диктатора Путина. OBOZREVATEL рассказывал о заявлениях, звучавших накануне прибытия лидера КНР в Россию, и мнениях экспертов по поводу того, чего ждать от встречи Украине и миру.

Также сообщалось, что в Китае прокомментировали ордер МКС на арест Путина. Пекин заговорил о "двойных стандартах" и о том, что тяжкие международные преступления не являются достаточным основанием для лишения обладателя Кремля "иммунитета" от судебного преследования.

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