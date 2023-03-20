Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорту: отправил вице-премьера. Видео

В России опубликовали первые кадры, подтверждающие прибытие китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Самолет главы КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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Российский диктатор, судя по опубликованным пропагандистами кадрам, не прибыл во "Внуково", чтобы встретить Си Цзиньпина лично. Вместо себя российский диктатор направил вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

На кадрах, обнародованных российскими пропагандистами, видно, как китайский лидер Си Цзиньпин спускается по трапу приземлившегося 20 марта во "Внуково" самолета.

У трапа его уже ждет российская делегация. Однако Путина среди встречающих нет. Вместо себя он отправил в аэропорт вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

Впрочем, президент КНР не сразу идентифицировал российского чиновника и направился мимо него дальше. Однако еще один россиянин, судя по всему, охранник, преградил китайскому лидеру дорогу, не давая пройти дальше.

По случаю визита высокого гостя трап покрыли пурпурным ковром, также к самолету отправили оркестр вооруженных сил РФ.

Напомним, 20 марта в Москве пройдет встреча Си Цзиньпина и российского диктатора Путина. OBOZREVATEL рассказывал о заявлениях, звучавших накануне прибытия лидера КНР в Россию, и мнениях экспертов по поводу того, чего ждать от встречи Украине и миру.

Также сообщалось, что в Китае прокомментировали ордер МКС на арест Путина. Пекин заговорил о "двойных стандартах" и о том, что тяжкие международные преступления не являются достаточным основанием для лишения обладателя Кремля "иммунитета" от судебного преследования.