Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для РФ. Он отметил, что данные мероприятия не были запланированы заранее.

В ходе учений в акватории задействовали и корабли, и стратегическую авиацию государств-союзников. Об этом глава РФ заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Это серьезный вызов для нас", – сказал Путин.

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По его словам, в Минобороны РФ президенту предложили в ответ на действия Альянса тоже провести незапланированные учения в той же акватории. Однако Путин решил не предпринимать таких действий.

"Я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", – объяснил он свое решение.

Напомним: флагман шестого флота США штабной корабль USS Mount Whitney (LCC 20) ранее вошел в Черное море. Он прибыл туда, чтобы работать с союзниками и партнерами в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября истребители НАТО перехватили два российских бомбардировщика Ту-160 над Северным морем. В операции участвовали самолеты бельгийских военно-воздушных сил F-16.