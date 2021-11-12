Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики над Северным морем

В пятницу, 12 ноября, истребители НАТО перехватили два российских бомбардировщика Ту-160 над Северным морем после того, как они вошли в зону ответственности флага Нидерландов. В операции участвовали истребители бельгийских военно-воздушных сил F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Нидерландов в Twitter. Однако, в каком районе произошел перехват российских самолетов не уточняется.

"Воздушное боевое командование получило два сигнала. F-16 подняты по тревоге. Они направляются к двум российским самолетам Ту-160, которые могут долететь до зоны ответственности Голландии. Теперь устройства сопровождаются Luftforsvaret", – указали в сообщении.

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Позже пресс-служба сообщила об окончании операции – объекты были перехвачены.

Напомним, 10 ноября Россия отправила в Беларусь два своих дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Они вошли в воздушное пространство страны в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ. Как оказалось, военно-политическое руководство Беларуси открыло воздушное пространство для регулярных полетов стратегических бомбардировщиков Дальней авиации РФ. Теперь они будут выполняться на регулярной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре российская авиация нарушила порядок использования воздушного пространства во время учений ВВС и ПВО Украины. Борты Су-24МР и Ил-20 устроили в небе провокацию.