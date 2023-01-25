Путин назвал целью войны против Украины ''защиту людей'': идею не поняли даже россияне

Кремлевский диктатор Владимир Путин, развязавший наиболее жестокую и кровопролитную войну в Европе за последние 80 лет, заявил, что целью его "спецоперации" является "прежде всего защита людей и самой России". Такую идею не поняли даже сами граждане государства-террориста.

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Они отметили, что до сих пор считали целью убийство украинцев. Заявление президента РФ распространили пропагандистские СМИ, после чего его начали комментировать россияне.

Нашлись также комментаторы, которые предупредили, что скоро защита понадобится Москве и сыронизировали, что "лучшая защита – это нападение".

Напомним: ранее стало известно, что в России поставили еще один комплекс ППО, чтобы "защитить" от вероятного украинского удара лично кремлевского диктатора Владимира Путина и его близких. Установки ЗРПК "Панцирь-С1" появились уже и возле резиденции президента РФ на Валдае.

Кроме того, в ожидании атак Украины в Москве взялись создавать новую эшелонированную противовоздушную оборону. ЗРК "Панцирь С-1" размещают на крышах зданий в центре российской столицы и возле резиденции президента РФ Владимира Путина Ново-Огарево, а на окраинах Москвы устанавливают ЗРК С-400.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Путин на фоне череды неудач на фронте вновь начал оправдываться за начало полномасштабной войны в Украине. Он пояснил, что введение армии на территорию независимого государства было необходимо, чтобы закончить "геноцид" на Донбассе;

– по данным украинской разведки, Путин осознал, что ему не удастся быстро захватить наше государство. Поэтому он ведет подготовку к длительной войне.

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