Нуланд – о рисках агрессии РФ против Украины: есть опасения, что Путин стремится воссоздать Советский Союз

Президент России Владимир Путин рассматривает Украину и остальные постсоветские страны как зону своего влияния и, очевидно, "грезит" идеей возродить СССР. Однако последствия попытки реализации новой агрессии для него будут тяжелыми.

Такое убеждение выразила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она выступила в Сенате на слушаниях относительно РФ, передает NowThis News на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам дипломата, глава страны-агрессора стремится войти в историю, воспроизведя подобие Советского Союза. В этом, по ее словам, он видит свое предназначение.

"Есть опасения считать, что Путин как проект своего наследия стремится воссоздать СССР. А потом, кто знает, будет ли его аппетит доволен съеденным или он решит пойти дальше?" – отметила Нуланд.

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Так она объяснила восприятие российским лидером бывших советских республик. В том числе и Украины, о вероятном вторжении на территории которой российских войск сейчас говорят мировые лидеры и данные разведки.

В то же время заместитель главы американского Госдепа заявила, что Путин недооценивает силу США и их союзников в Европе, готовых противостоять российской агрессии.

"Существует множество причин, почему никому из нас не стоит желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но столь же тяжелой и кровопролитной для России", – подчеркнула Нуланд.

Напомним: Путин заявил, что РФ будет реагировать на "приближение НАТО" к своим границам. Он предупредил, что угрозы на территории Украины являются "красной линией" для Кремля.

Немецкое издание Bild опубликовало карту возможного нападения России на Украину, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки. Вторжение якобы планируется на январь-февраль в следующем году. Если глава Кремля отдаст приказ об этом, возможна одновременная атака с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист Андрей Илларионов, который в 2000-2005 годах был советником главы РФ Владимира Путина, считает, что тот пока не прибегнет к вторжению своих войск в Украину. По его мнению, сейчас нет оснований предполагать, что Кремль готовится к такой крупномасштабной атаке.