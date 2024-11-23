Путин напугал влиятельных людей в РФ ядерной эскалацией, его могут убить: в сети рассказали о расследовании ФСБ

В России заговорили о возможном покушении на кремлевского диктатора Владимира Путина. По данным источников в ФСБ, причина в том, что он испугал влиятельных лиц своими планами по системе "Орешник", связанной с ядерной эскалацией.

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Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал "Кремлевская табакерка", ссылаясь на источники. "Получен серьезный сигнал". Путину грозит покушение из-за "Орешника". Тревожную информацию нам сообщили два источника в ФСБ", – говорится в сообщении.

Один из источников рассказал, что несколько человек из российской элиты напуганы риском ядерного конфликта и возможными ударами по Москве. Они считают действия Путина опасными и задумали ликвидировать его. ФСБ уже начала проверять подозреваемых, среди которых могут быть даже военные.

Второй источник отметил, что угроза может поступать и от неонацистов, не прощающих Путину неудач на фронте, в частности, невозможности "освободить Курскую область". Подобное покушение уже пытались совершить летом, но тогда ему удалось предотвратить.

"Деструктивные элементы снова поднимают головы "на фоне непростой ситуации в стране", - отметили в ФСБ.

Также источник подтвердил, что угроза может исходить и от вражеских диверсантов, но сейчас внимание сосредоточено на внутренних врагах, активизировавшихся из-за обострения ситуации.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Комбинированная массированная атака на предприятия и критическую инфраструктуру города продолжалась с 5 до 7 часов утра.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

По данным ГУР, подлетное время примененной ракеты к Днепру составило 15 минут.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян. В частности, сказал, что Россия для удара по промышленному комплексу в Днепре использовала "одну из своих новейших российских ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Диктатор добавил, что скорость баллистических ракет лежит в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному русскому "аналогов нет".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

Однако уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.

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