'Облезлые' дома и памятник Ленину: как выглядит село Капустин Яр и полигон возле него, откуда РФ запустила новую баллистику по Украине. Фото

Первую за время российско-украинской войны межконтинентальную баллистическую ракету по Украине Россия запустила с военного полигона "Капустин Яр", названного в честь расположенного рядом села в северо-западной части Астраханской области. На один такой запуск РФ тратит около 10 млн. долларов.

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На село же, которое дало название полигону, денег у Москвы так и не нашлось: оно выглядит, словно побывало под длительными бомбардировками, и "красуется" полуразрушенными домами и советскими реликтами. OBOZ.UA собрал публиковавшиеся в сети фото из села Капустин Яр, а также несколько снимков территории самого полигона площадью более полу тысячи квадратных километров.

Ракетный военный полигон "Капустин Яр" или, как его официально называют – 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Российской Федерации (4 ГЦМП) – был создан в северо-западной части Астраханской области в 1946 году. Гигантская территория площадью ныне около 650 кв км, а ранее – до 0,40 млн га большей частью расположена в РФ, однако занимает также земли в пределах двух областей Казахстана, с которым граничит Астраханская область: Атырауской и Западноказахстанской.

Административно-жилищным центром полигона стал специально построенный закрытый город Знаменск с населением более 30 тыс. человек. А к нему прилегает старинное село, а сейчас поселок городского типа Капустин Яр, в честь которого и был назван полигон.

Именно с полигона "Капустин Яр" 21 ноября российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету (то ли "Орешник", то ли "Рубеж") по украинскому городу Днепр. Один такой запуск, по подсчетам эксперта по обороне Фабиана Гоффмана, стоит России около 10 млн. долларов. А вот на одноименный поселок, в котором, по официальным данным, проживают 5 700 россиян, денег у Москвы так и не нашлось.

Населенный пункт выглядит так, словно не просто расположен вблизи полигона, где проводят в том числе и ядерные испытания, а побывал в эпицентре ядерного взрыва.

Так, "полюбоваться" населенным пунктом, который без войны выглядит чуть ли не хуже, чем разрушенные Россией украинские города и села, можно с помощью Google maps.

На фото кажется, что время здесь остановилось: в населенном пункте до сих пор стоят облупленные статуи Ленина. Не стоит на месте только разрушение, которое испытывают старинные здания. Кое-где в них угадываются очертания замыслов архитекторов, однако выглядят эти здания заброшенными. Как, в конце концов, и жилые дома, где все же живут россияне.

В российском Dzen также можно найти статью о Капустином Яре, в которой много фотографий. Автор много рассуждает об истории населенного пункта и о том, что в "историческом центре" осталось немало зданий второй половины 19 – начала 20 века, для которых одновременно характерны и "богатая архитектура", и "ее плачевное состояние".

Автор отмечает, что "некоторым зданиям повезло", потому что в них расположены какие-то организации, поэтому "здания ухоженные и выглядят довольно неплохо". Однако большинство сооружений, вынужден признать он, практически разрушены, потому что у местной администрации "просто нет денег на реставрацию". Поэтому здания продолжают разрушаться, а жители населенного пункта – "любоваться" упадком и, по меткому выражению автора, "декорациями для фильма о войне".

Последние около четверти столетия Капустин Яр приходил в упадок уже при власти диктатора Владимира Путина, который любит рассказывать о том, что Россия является "сверхдержавой", кичится газонефтяными доходами и считает, что имеет право лезть в чужие государства, чтобы кого-то там "освобождать", и разрушать чужие города и села вместо того, чтобы навести порядок в своей стране.

И несмотря на это даже вполне лояльный к кремлевской верхушке "Яндекс" не смог отыскать в Капустином Яру ничего хоть относительно приличного. Сгладить впечатление "Яндекс" попробовал фотографиями потрепанных церквей, однако нашлось место и для фиксации руин.

По состоянию на 2005 год было известно, что за время существования полигона "Капустин Яр" там было подорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20.

Также там было произведено по меньшей мере 11 ядерных взрывов на высоте от 300 м до 5,5 км, суммарной подвижностью около 65 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве цезия-137, стронция-89 и других радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

Это не могло не повлиять на здоровье людей, живущих в районе полигона, в том числе и на территории Казахстана. К тому же именно туда летят российские зенитные и баллистические ракеты, запущенные во время испытаний. Они сбрасывают топливо в казахскую степь, обломки ракет падают возле домов и убивают скот, на подворьях загораются пожары, которые казахи вынуждены гасить сами из-за практически полного отсутствия здесь дорог.

Однако самое страшное – экологические последствия: взрослые в Бокейордском районе Западноказахстанской области умирают от онкозаболеваний, а дети рождаются инвалидами.

"Вредные радиоактивные вещества загрязнили почву, воду, посевные земли и пастбища для скота. Медицинскими обследованиями местного населения на территории полигона установлено, что среди них уровень психических заболеваний (особенно у детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по [Западноказахстанской] области и в 2,1 раза выше уровня по республике. Особенно превалируют злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови", – отмечалось в изданной в 2005 году "Национальной энциклопедии Казахстана".

После этого прошло еще 19 лет. "Капустин Яр" продолжает функционировать. Вот только Россия не согласна с тем, что ее полигон убивает местных жителей, а Казахстан на таком признании не настаивает, довольствуясь 2 долларами 30 центами арендной платы за каждый гектар земли под российским полигоном.

Правда, казахским детям с инвалидностью здесь платят "полигонные": сумму, эквивалентную 60 евро. По данным бокейордынских властей, за 9 месяцев 2023 года (постановление датировано октябрем) всем "пострадавшим от ядерных полигонов" выплачено из местного бюджета 23,7 миллиона тенге (48,8 тысячи евро).

А казахские дети тем временем приходят в этот мир слепыми, с многочисленными патологиями рук и ног, с неврологическими расстройствами, с задержкой психического развития и роста. И выплаты положены не всем этим детям.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К — аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что скорость баллистических ракет – в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нет".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.