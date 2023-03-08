Российский диктатор Владимир Путин наградил сестру пропагандистки Маргариты Симоньян Алису орденом дружбы. Такого знака отличия ее удостоили за какие-то "достижения научной деятельности", однако какие именно – неизвестно.

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О награждении младшей Симоньян сообщили указом на сайте Кремля, где ее назвали частным предпринимателем из Краснодарского края. Ранее она работала в АНО "ТВ-Новости", которая является управляющей компанией пропагандистского издания RT.

Кроме того, как говорится в сюжете на YouTube-канале Алексея Навального, через ИП своей сестры старшая Симоньян отмывала деньги из бюджета Москвы.

Напомним: ранее пропагандистка Маргарита Симоньян и сама получила отличие от диктатора. Она обратилась к кремлевскому диктатору Владимиру Путину со словами щенячьей преданности, даже умело имитируя волнение, публично выступая. Вместе с другими пропагандистами и террористами она была награждена за успешное продвижение войны в массы.

Также Симоньян похвалила смерть граждан РФ на войне против Украины, назвав ее неизбежной, поэтому лучше умереть за правильное и важное дело, чем от болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия проводит ИПСО за границей с использованием бывших высокопоставленных разведчиков спецслужб разных стран. Ключевую нишу в этих психологических операциях занимает российский пропагандистский телеканал Russia Today, возглавляемый Маргаритой Симоньян;

– Симоньян размечталась об "освобождении" Германии от "фашистов". Она также заявила, что в Украине якобы оккупанты уже начали этот "процесс".

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